„The Bear“ Staffel 3: Alle Folgen im Stream

Der König der Küche ist in „The Bear“ Staffel 3 zurück. Alle Folgen findet ihr jetzt im Stream. Warum eine dritte Season dringen nötig war, wie es um Staffel 4 steht und wo ihr alle Episoden sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„The Bear: King of the Kitchen“ hat sich auch in seiner zweiten Staffel mehr als bewährt. Alleine bei den Golden Globes 2024 hat die Dramedy-Serie fünf Nominierungen erhalten – wovon sie drei Stück gewonnen haben. Darunter „Beste Serie im Bereich Musical oder Comedy“. Es ist also kein Wunder, dass sich eine dritte Staffel von „The Bear“ lohnen würde und noch weniger, dass sich diese von vielen Fans der Küchen-Crew gewünscht wird.

Alle Folgen „The Bear“ Staffel 3 im Stream

Jetzt ist aber der endgültige Starttermin offiziell bestätigt worden: Die neuen Episoden von „The Bear“ Staffel 3 kommen am 27. Juni 2024 – allerdings nicht in Deutschland. Hierzulande erscheinen die neuen Folgen am 14. August 2024 auf Disney+ im Stream. Die Episoden heißen wie folgt:

Folge Titel Länge 1 Morgen 38 Minuten 2 Als Nächstes 28 Minuten 3 Gäste 31 Minuten 4 Veilchen 35 Minuten 5 Kinder 36 Minuten 6 Servietten 34 Minuten 7 Vermächtnis 30 Minuten 8 Eis Chips 41 Minuten 9 Entschuldigungen 44 Minuten 10 Für immer 44 Minuten

John Landgraf, Vorsitzender von FX, verriet Anfang 2024, dass alle Episoden von „The Bear“ Staffel 3 in einem Rutsch veröffentlicht werden sollen. Am 27. Juni ist die dritte Staffel also vollständig in den USA verfügbar, anstatt einem wöchentlichen Turnus zu folgen. Aber auch hier werden alle Episoden mit dem deutschen Start der Serie veröffentlicht.

Auch ist offiziell, dass wir mindestens eine weitere Staffel lang hinter unseren liebsten Chefs und Restaurant-Mitarbeitern stehen können, während sie ihrer täglichen hektischen Arbeit in der Küche nachgehen. Eine weitere frohe Nachricht: Die vierte Staffel von „The Bear“ befindet sich bereits in Produktion!

Präsident von FX, Nick Graber sagte dazu:

The Bear, which wowed audiences in its first season only to achieve even greater heights in season two, has become a cultural phenomenon, ( … ) What they and the crew have done is truly remarkable, and we and our partners at Hulu join fans in looking forward to the next chapter in the story of The Bear. ( Deadline

„The Bear“ hatte eine dritte Staffel bitter nötig

Das Finale der zweiten Staffel von „The Bear“ lässt Handlungsstränge für eine dritte Staffel offen. In der letzten Episode gibt es einen „Freunde und Familie“-Abend im Restaurant, inklusive Carmys neuer Herzensdame. Es stellt sich die Frage, ob das neu eröffnete Restaurant genug Einnahmen macht, um sich über Wasser zu halten und ob diese genug sind, um die Schulden bei Onkel Jimmy abzuzahlen.

In der Post-COVID-Zeit ist es auch nicht gewiss, ob sich das Restaurant über Wasser halten kann oder wie viele andere schließen muss. Wird Carmy versuchen, an sich zu arbeiten, damit die Beziehung zu Claire nicht in die Brüche geht? Bahnt sich eine Romanze zwischen Sydney und Marcus an? All das sind mögliche Themen, die „The Bear“ Staffel 3 aufgreifen könnte.

Was wir aber wissen, ist, dass wir in Staffel drei wieder mehr von der Küche sehen werden, so Jeremy Allen White in einem Interview mit Variety:

And then, for the second season, so much of it was about putting the restaurant together, so there wasn’t that much cooking. But now, in the third season, I think we’re going to go back to that functioning kitchen atmosphere that we had in the first.

