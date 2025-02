„The Bear“ Staffel 4: Start im Sommer 2025

Keine Pause zwischen der Produktion und keine Pause in der Küche. „The Bear“ Staffel 4 steht in den Startlöchern. Wie es weitergeht, wann die neuen Folgen starten und wer wieder im Restaurant ein und aus geht, erfahrt ihr hier.

Einen Starttermin von „The Bear“ Staffel 4 gibt es noch nicht. Allerdings hat der FX-Chef, John Landgraf, gegenüber Deadline verraten, dass mit einem Start im Sommer 2025 gerechnet werden kann:

It will be. We finished most of it. We haven’t finished all of it, but we finished most of it, and it will be ready same time next year.