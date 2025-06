„The Bear“ Staffel 4 startet: Alle Folgen ab jetzt auf Disney+

Die langersehnte vierte Staffel der gefeierten Serie „The Bear“ ist ab jetzt exklusiv auf Disney+ verfügbar. Fans dürfen sich auf alle zehn Episoden auf einmal freuen – Binge-Watching ist also garantiert.

Starttermin und Uhrzeit: Wann erscheint „The Bear“ Staffel 4?

Im Mai hat Disney+ den Starttermin der beliebten FX-Serie enthüllt: „The Bear“ Staffel 4 startet am 26. Juni 2025 bei dem Streaminganbieter. Um genau zu sein, werdet ihr um 2 Uhr bereits in den Genuss der neuen Folgen kommen.

Zusätzlich werden alle 10 neuen Episoden in einem Rutsch veröffentlicht. Ihr werdet also nicht jede Woche auf eine neue Folge warten müssen.

Produktion ohne Pause: Staffel 3 und 4 wurden gemeinsam gedreht

Die Dreharbeiten zu der vierten Staffel wurden offenbar direkt nach der Produktion der dritten aufgenommen – ohne das Ganze an die große Glocke zu hängen. Auch wenn eine Produktion von zwei Staffeln, die direkt in einer Tour gedreht werden, auf ein mögliches Ende einer Serie hindeuten können, muss dies nicht der Fall für „The Bear“ sein.

Die Emmy-ausgezeichnete Serie hat direkt im Anschluss der Produktion der dritten Staffel, mit der vierten begonnen. Ein gutes oder schlechtes Zeichen? Gut in dem Sinne, dass dies bedeutet, dass die vierte Staffel von „The Bear“ nicht lange auf sich warten lässt. Wer etwas pessimistischer auf das Ganze blickt, könnte an eine andere Serie aus dem Haus von Heimatsender FX denken.

Die letzten beiden Staffeln von „Atlanta“ wurden ebenfalls direkt hintereinander produziert – ist dies also das Aus für Carmy und Co.? Mit Gewissheit kann das nicht gesagt werden. Ein Grund für den Drehplan könnten auch die Terminkalender von Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Ebon Moss-Bachrach gewesen sein. Die Stars der Serie sind auch in anderen Projekten beteiligt – insbesondere nach dem Erfolg von „The Bear“.

Wer ist in der vierten Season dabei?

Der Cast der vierten Staffel von „The Bear“ wird voraussichtlich unverändert bleiben. Die neuen Folgen werden demnach mit den folgenden Schauspielern und Charakteren starten:

Jeremy Allen White als Carmen

Ayo Edebiri als Sydney Adamu

Ebon Moss-Bachrach als Richie Jerimovich

Liza Colón-Zayas als Tina Marrero

Molly Gordon als Claire Dunlap

Lionel Boyce als Marcus

Oliver Platt als Onkel Jimmy

Abby Elliott als Natalie "Sugar" Berzatto

Matty Matheson als Neil Fak

Edwin Lee Gibson als Ebraheim

Richard Esteras als Manny

Jose M. Cervantes als Angel

Corey Hendrix als Gary "Sweeps" Woods

Weitere Infos Wird es eine fünfte Staffel geben? Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung von Disney+ oder FX. Die Back-to-Back-Produktion könnte ein Hinweis auf ein nahendes Ende sein – muss es aber nicht. Was ist in Staffel 3 passiert? In Staffel 3 dreht sich alles um die Eröffnung des neuen Restaurants „The Bear“ – inklusive der internen Spannungen im Team, Carmys schwieriger Beziehung zu Claire und Sydneys wachsendem Selbstbewusstsein. Wer die Ereignisse auffrischen will, sollte vor dem Start von Staffel 4 einen Recap lesen oder sich die finale Folge der dritten Staffel nochmals ansehen. Wie realistisch ist die Serie für Profi-Köche? „The Bear“ wurde von vielen Profi-Köchen als authentisch gelobt – unter anderem wegen des Einsatzes von Matty Matheson (Neil Fak), der im echten Leben ebenfalls Koch ist. Die chaotische, stressbeladene Atmosphäre in der Küche sowie die Darstellung von Teamstrukturen spiegeln laut Branchenstimmen die Realität in Restaurants wider.

