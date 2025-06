„The Bear“ Staffel 5: Kommt Season 5 oder ist Schluss?

„The Bear“ begeistert nicht nur eine große Fangemeinde, sondern erhält auch viel Lob von Kritikern. Darum fragen sich viele Zuschauer, ob mit der Serie wirklich Schluss ist oder ob eine weitere Staffel kommt. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zur „The Bear“ Staffel 5 wissen müsst.

Die langersehnte vierte Staffel von „The Bear“ ist ab jetzt exklusiv auf Disney+ verfügbar. Da alle zehn Folgen gleichzeitig veröffentlicht wurden, könnten fleißige Binge-Watcher die neue Season bereits gesehen haben. Einige fragen sich darum, ob und wann eine fünfte Staffel kommt.

Derzeit ist „The Bear“ noch nicht für eine weitere Staffel verlängert worden. Staffel 5 ist somit noch nicht in Planung. Falls sich die Lage ändern sollte, aktualisieren wir den Artikel. Zurzeit sieht es also so aus, dass Staffel 4 die letzte Season sein könnte. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für alle Fans.

Denn 2024 hat John Landgraf, der Vorsitzende von FX Networks, dem Sender der Serie, im Interview mit Variety auf die Frage, ob Staffel 4 wirklich die letzte Season ist, Folgendes gesagt:

“We really don’t know. These decisions are really creative decisions. It was Sterlin Harjo who made a decision that „Rez Dogs“ was a three-season series. And so it’s really Chris [Storer’s] decision on „The Bear“. It’s about, how much more story does he have to tell? I mean, obviously, I’m hoping he has more than one more season of story to tell. But not to the extent that if there was one great season or three mediocre ones, I’d rather have one great one. You just have to follow the creative.”

Variety