„The Beast in Me“: Alles zu Start, Handlung und Cast der neuen Netflix-Thriller-Serie

Ab dem 13. November startet auf Netflix „The Beast in Me“ – ein Mystery-Thriller, der mit psychologischer Spannung und düsterer Atmosphäre fesselt.

Die Handlung: Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel

Die berühmte Autorin Aggie Wiggs hat sich nach dem tragischen Tod ihres kleinen Sohnes aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie kann nicht mehr schreiben und ist nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Doch als das Haus nebenan von Nile Jarvis gekauft wird, findet sie einen unerwarteten Stoff für ein neues Buch. Der einflussreiche Immobilienmogul war einst der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens seiner Frau.

Zwischen Abscheu und Faszination beginnt Aggie, besessen nach der Wahrheit zu jagen. Sie stellt Nachforschungen an und begibt sich in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem sie nicht nur mit seinen Dämonen, sondern auch mit ihren eigenen konfrontiert wird.

Genre: Drama, Krimi, Mystery

Wo und wann ihr die Serie sehen könnt

Die erste und einzige Staffel von „The Beast in Me“ erscheint am 13. November 2025 exklusiv bei Netflix. Es handelt sich um eine Miniserie mit acht Episoden. Alle Folgen werden an diesem Tag gleichzeitig veröffentlicht, sodass ihr das Mystery in einem Rutsch durchschauen könnt.

Bei unseren Kollegen von kino.de gibt es den Trailer zur neuen Mystery-Serie:

Die Starbesetzung hinter den Charakteren

Die Serie versammelt ein hochkarätiges Schauspiel-Ensemble:

Claire Danes (bekannt aus „Homeland“) spielt die Hauptrolle der Autorin Aggie Wiggs.

(bekannt aus „Homeland“) spielt die Hauptrolle der Autorin Aggie Wiggs. Ihr gegenüber steht Matthew Rhys („The Americans“) als der undurchsichtige Nachbar Nile Jarvis.

(„The Americans“) als der undurchsichtige Nachbar Nile Jarvis. In weiteren Hauptrollen sind Brittany Snow als Niles verschwundene Ehefrau Nina und Natalie Morales als Aggies Ex-Frau Shelley zu sehen.

als Niles verschwundene Ehefrau Nina und als Aggies Ex-Frau Shelley zu sehen. Bekannte Gaststars wie Jonathan Banks („Better Call Saul“) als Niles Vater und David Lyons als ein FBI-Agent bereichern die Handlung.

„The Beast in Me“: Acht Folgen voller Spannung

Titel und detaillierte Inhalte der einzelnen Folgen sind noch nicht bekannt. Die Serie wird jedoch von preisgekrönten Machern verantwortet: Geschaffen wurde sie von Gabe Rotter, die Gesamtleitung hat Howard Gordon („Homeland“), und zu den Produzenten gehören Jodie Foster und Conan O'Brien.