„The Chair Company“: Alles zur neuen Comedy-Serie von Tim Robinson

Ihr liebt skurrilen Humor und absurde Verschwörungen? Dann ist „The Chair Company“ genau das Richtige für euch. Die neue Serie bringt euch zum Lachen und lässt euch gleichzeitig rätseln, was es mit dem geheimnisvollen Möbelunternehmen auf sich hat.

Die Story: Vom Bürostuhl in die Verschwörung

Die Handlung von „The Chair Company“ dreht sich um William Ronald Trosper, genannt Ron. Er ist ein angesehener Angestellter in einer Projektentwicklungsfirma und wird gerade zum Leiter eines neuen Einkaufszentrums-Projekts befördert.

Sein Leben scheint perfekt – bis ein äußerst peinlicher Vorfall während einer Präsentation alles verändert: Sein Bürostuhl bricht unter ihm zusammen. Anstatt die Sache auf sich beruhen zu lassen, kann Ron nicht loslassen. Er beginnt, den Hersteller des Stuhls, die Firma Tecca, zu untersuchen.

Doch was als kleine Recherche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Albtraum. Ron stößt auf ein undurchsichtiges Netz aus Lügen, findet leere Lagerhallen und wird von unbekannten Personen bedroht. Er zieht seine Familie in diesen Strudel aus Paranoia und muss bald feststellen, dass er einer Verschwörung auf der Spur ist, die viel größer ist, als er es sich je hätte vorstellen können.

Den Trailer könnt ihr euch direkt hier anschauen:

„The Chair Company“ im Stream: Start auf WOW und Sky

„The Chair Company“ ist ein Original von HBO und wird auf deren Streaming-Plattform Max gezeigt. Die erste Folge startete in den USA am 12. Oktober 2025. In Deutschland müsst ihr euch noch bis zum 21. November 2025 gedulden.

Zum Start werden direkt die ersten beiden Episoden von insgesamt acht veröffentlicht. Danach könnt ihr wöchentlich zwei neue Folgen über WOW und Sky streamen.

Der Episodenguide für Staffel 1

Episode Originaltitel Start in Deutschland 1 Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does. 21. November 2025 2 New blood. There's 5 Rons now. 21. November 2025 3 @BrownDerbyHistoricVids Little bit of Hollywood? Okayyy. 28. November 2025 4 Bahld Harmon birthplace (disputed) 28. November 2025 5 I won. Zoom in. 5. Dezember 2025 6 TBA 5. Dezember 2025 7 TBA 12. Dezember 2025 8 TBA 12. Dezember 2025

Bekannte Gesichter: Der Cast der Serie

Tim Robinson spielt die Hauptfigur Ron Trosper. Robinson ist für seinen einzigartigen und schrägen Humor bekannt und ist auch Mit-Schöpfer der Serie.

spielt die Hauptfigur Ron Trosper. Robinson ist für seinen einzigartigen und schrägen Humor bekannt und ist auch Mit-Schöpfer der Serie. Lake Bell ist an seiner Seite als Rons Ehefrau Barb Trosper zu sehen.

ist an seiner Seite als Rons Ehefrau Barb Trosper zu sehen. Sophia Lillis (bekannt aus „IT“) spielt Rons und Barbs Tochter Natalie.

(bekannt aus „IT“) spielt Rons und Barbs Tochter Natalie. Joseph Tudisco übernimmt die Rolle von Mike Santini, einem Wachmann, der Ron bei seinen Ermittlungen zur Seite steht.

übernimmt die Rolle von Mike Santini, einem Wachmann, der Ron bei seinen Ermittlungen zur Seite steht. Eine besondere Erwähnung verdient Lou Diamond Phillips in der wiederkehrenden Rolle von Jeff Levjman, dem CEO von Rons Firma.

Wenn euch Serien gefallen, die das Absurde im Alltäglichen suchen und dabei nicht davor zurückschrecken, ihre Figuren in zutiefst unangenehme Situationen zu bringen, dann solltet ihr „The Chair Company“ auf keinen Fall verpassen. Sie ist eine der erfrischend eigenwilligen Neuerscheinungen im Herbst 2025.