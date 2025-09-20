The Conjuring: Basiert der Horrorfilm auf einer wahren Begebenheit?

Wie viel Wahrheit steckt in dem beliebten Horrorfilm?

Die unheimlichen Conjuring-Filme gruseln seit 2013 Millionen Kinogänger und Horrorfilm-Fans auf der ganzen Welt. Aber wie viel Wahrheit steckt in der Geschichte rund um ein verfluchtes Haus, ein Geisterjäger-Ehepaar und die arme Familie, die im Film von einer finsteren Präsenz terrorisiert wird? Die Antwort wird euch schockieren, denn nur etwa fünf Prozent des Films sind wahr.

Basiert Conjuring auf einer wahren Geschichte?

Tatsache ist: Das Haus und die Familie Perron gibt es wirklich. Allerdings sind 95 Prozent der Geschehnisse im ersten Film, Conjuring – Die Heimsuchung, fiktiv. Das verriet Andrea Perron, die Tochter der heimgesuchten Familie, im Jahr 2021 in einem Interview (Quelle: Global News).

In der Realität zogen die Perrons 1971 mit ihren fünf Töchtern in das Bauernhaus in Rhode Island. Dort lebten sie bis 1980 – also wesentlich länger als im Film dargestellt. Allerdings sind die Perrons bis heute davon überzeugt, dass es auf dem Anwesen spukt. Dabei sollen vor allem die Töchter und die Mutter diverse Begegnungen und Erscheinungen mit Geistern gehabt haben. Darunter sollen sich aber auch gutartige und freundliche Entitäten befunden haben.

Wahr ist ebenfalls, dass die Familie die Warrens um Hilfe bat, um den Spuk in dem Haus zu beenden. Es kam allerdings nie zu einem Exorzismus, wie im Film dargestellt. Stattdessen wurde eine Séance abgehalten, um mit den Geistern in Kontakt zu treten. Als das kein Erfolg zeigte, zog die Familie schlussendlich aus.

Bathsheba Sherman, die Frau, die im Film für das ganze Unheil verantwortlich ist, gab es übrigens auch. Allerdings war sie weder eine Hexe, noch nahm sie sich selbst das Leben. Sie verstarb 1885 und gehört zu den urbanen Legenden rund um Rhode Island und vieles über sie lässt sich heute nur noch vage rekonstruieren. Damit war sie aber auch eine ideale Vorlage für das verfluchte Haus und kreative Drehbuchautoren (Quelle: All Thats Interesting).

Conjuring 4 erscheint im September im Kino

Das echte Conjuring-Haus existiert nach wie vor, ist unbewohnt und befindet sich in Privatbesitz. Neugierige können das Haus aber besichtigen oder für eine Nacht mieten. Es kann sich also jeder selbst davon überzeugen, ob es in dem legendären Haus spukt oder nicht (Quelle: People).

Wer indessen wissen will, wie die Geschichte von Ed und Lorraine Warren ausgeht, der kann sich das fiktive Finale ab dem 4. September anschauen, denn dann erscheint Conjuring 4: das letzte Kapitel in den deutschen Kinos.