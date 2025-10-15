The Cure gibt zusätzliches Konzert bekannt: Sichert euch jetzt Tickets für Berlin!

Fans können sich jetzt über ein zusätzliches Konzert in Berlin für 2026 freuen! So sichert ihr euch Tickets für The Cure.

Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, startet ab 10 Uhr der exklusive Pre-Sale auf Eventim.

Auftritte von The Cure 2026

Auch wenn es mit einer Tour 2025 nichts wird, dürfen sich Fans über andere zukünftige Auftritte der Band freuen. Vom 11. bis 14. Juni 2026 findet das Nova Rock Festival in Nickelsdorf im Burgenland, Österreich, statt. Für den Freitag ist The Cure als Headliner eingeplant, am Samstag folgt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Seht euch über den Link das ganze Line-up an.

Außerdem finden am 10. bis 12. Juli 2026 drei weitere Konzerte der Band in Wuhlheide, Berlin statt.

The Cure erleben: 2026 live in Berlin

Ab Mitte Oktober könnt ihr euch Tickets für die Konzerte in Wuhlheide, Berlin sichern. Hierfür gibt es verschiedene Verkaufsphasen:

Exclusive The Cure Fanclub Pre-Sale + Promoter Pre-Sale: Montag, 13. Oktober 2025, 10:00 Uh r

r Exclusive Eventim Pre-Sale: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 10:00 Uhr

General On-Sale: Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr

Über die Webseite von The Cure könnt ihr euch über den Button „Register for Pre-Sale“ für die Mailing-Liste der Band anmelden. Dafür müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse angeben und bestätigen. Daraufhin bekommt ihr eine Mail mit einem Link zum Pre-Sale, sodass ihr euch Tickets direkt ab Montag, den 13. Oktober sichern könnt.

Zur Webseite von The Cure

Die zweite Vorverkaufsphase findet dann am Mittwoch, dem 15. Oktober, ausschließlich über Eventim statt.

Ab Freitag, den 17. Oktober startet dann der allgemeine Verkauf der Tickets, ganz nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Zu den The Cure Tickets auf Eventim

Ticketpreise für die Konzerte in Berlin

Im Oberrang zahlt ihr zwischen 76 und 94 Euro. Bedenkt jedoch, dass gerade für die günstigeren Tickets die direkte Sicht auf die Bühne teilweise recht eingeschränkt ist. Die angegebenen Preise sind nur eine Momentaufnahme des Fanclub-Pre-Sales und können sich gegebenenfalls noch ändern.

Platzkategorie Preise Oberrang bis 94 Euro Unterrang bis 122 Euro Innenraum Stehplatz 122 Euro Front of Stage Stehplatz 180 Euro

The Cure kündigt weiteres Konzert für 2026 an

Die Nachfrage für die Konzerte im Juli 2026 in Berlin war hoch und deshalb können Fans sich jetzt freuen: The Cure kündigte ein weiteres Konzert für den 12. Juli in der Wuhlheide an. Das könnt ihr über die Band-Website nachlesen und euch am Mittwoch, dem 15. Oktober ab 10 Uhr für den Vorverkauf registrieren.

Am 14. Oktober kündigte die Band ein zusätzliches Konzert in Berlin an. (© The Cure / Screenshot GIGA)

So kommt ihr an Tickets für das Nova Rock Festival 2026

Early-Bird-Tickets für das Nova Rock Festival sind bereits verfügbar. Über oeticket könnt ihr die günstigeren Tickets zu den Tagen eurer Wahl erwerben. Mit dem „Day of Your Choice“-Angebot habt ihr die Möglichkeit, euch ein Early-Bird-Ticket zu besorgen und später den genauen Tag eures Besuchs zu wählen.

Ankündigung der The Cure Tour 2025: Fällt wohl doch aus

Treue Fans haben 16 Jahre darauf gewartet: Am 1. November 2024 veröffentlichte die Band „The Cure“ ihr mittlerweile 14. Studioalbum „Songs Of A Lost World“ (bei Amazon erhältlich). Gespickt mit melancholischen, düsterschönen Liedern, erinnert es an das Meisterwerk „Desintegration“ aus dem Jahr 1989.

Frontman Robert Smith kündigte zwei weitere Alben und eine Tournee an. In einem Interview gab er bekannt, dass im Herbst 2025 die ersten Auftritte stattfinden sollen. Noch bis zum 50. Jubiläum von The Cure im Jahr 2028 wolle die Band regelmäßig auftreten (via Sonic Seducer). Doch aus der Tour in 2025 scheint doch nichts zu werden.

Noch im Oktober 2024 sah sich Smith zuversichtlich, dass er 2025 mit seiner Band auf Tournee geben wird. Doch seither gab es keine offizielle Ankündigung, weder auf der Website der Band noch in der Presse. Tourdaten? Gibt es keine! Tickets für anstehende Shows? Nicht vorhanden! Offenbar wird es also in 2025 keine Tour der Band geben.