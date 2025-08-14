The Cure Tour 2025: Fällt die angekündigte Tournee ins Wasser?

Im Oktober 2024 gab Robert Smith bekannt, dass die Band ab Herbst 2025 wieder auf Tournee geht. Doch die angekündigte „The Cure Tour“ lässt auf sich warten.

Ankündigung der „The Cure Tour“ 2025

Treue Fans haben 16 Jahre darauf gewartet: Am 1. November 2024 veröffentlichte die Band „The Cure“ ihr mittlerweile 14. Studioalbum „Songs Of A Lost World“ (bei Amazon erhältlich). Gespickt mit melancholischen, düsterschönen Songs, erinnert es an das Meisterwerk „Desintegration“ aus dem Jahr 1989.

Damit nicht genug. Zusätzlich kündigte Frontman Robert Smith zwei weitere Alben und eine Tournee an. In einem Interview gab er bekannt, dass im Herbst 2025 die ersten Auftritte stattfinden sollen. Noch bis zum 50. Jubiläum von „The Cure“ im Jahr 2028 wolle die Band regelmäßig auftreten (via Sonic Seducer).

In diesem Instagram-Video kündigte Smith eine Album-Tour im Herbst 2025 an:

Keine Infos zu geplanten Konzerten

Noch im Oktober 2024 sah sich Smith zuversichtlich, dass er 2025 mit seiner Band auf Tournee geben wird. Doch mittlerweile schwindet die Hoffnung auf eine „The Cure Tour“ 2025. Seither gab es keine offizielle Ankündigung, weder auf der Website der Band noch in der Presse. Tourdaten? Gibt es keine! Tickets für anstehende Shows? Nicht vorhanden!

Seit Monaten spekulieren Fans bei Reddit und in anderen Fanforen darüber, ob es eine Tour geben wird. Der Herbst steht schon in den Startlöchern und es gibt bisher keine neuen Infos. Die Chancen, die Band dieses Jahr noch live zu sehen, sind verschwindend gering.

Warum die Verzögerung? Ein offizielles Statement zur geplanten Tour gibt es bisher nicht. Die Fans gehen davon aus, dass die Band derzeit an einem neuen Album arbeitet, wodurch sich die Tour verzögert.