The Dark Knight Rises zeigt für ein paar Sekunden Heath Ledgers Joker, aber fast niemand hat es bemerkt

Heath Ledgers Joker hat einen geheimen Auftritt im großen Batman-Finale.

Versteckt sich im Finale der Batman-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan ein cleverer Hinweis auf den Joker? Wir verraten euch, an welcher Stelle ihr den Film The Dark Knight Rises anhalten müsst, um den besagten Cameo sehen zu können – denn so viel ist sicher: Diesen Cameo hat so ziemlich jeder Fan beim ersten Mal übersehen.

Diese Szene enthält einen Auftritt vom Joker

Während Batman in The Dark Knight noch gegen den Joker kämpft, bekommt er es im dritten Film The Dark Knight Rises mit Schurke Bane zu tun. Ursprünglich war allerdings auch ein größer Auftritt von Heath Ledgers Joker für das Finale vorgesehen. Da der Schauspieler allerdings Anfang 2008 verstarb, wurde aus dem Vorhaben nichts und schlussendlich spielt Batmans Erzfeind im letzten Film keine Rolle mehr für die Handlung – mit einer Ausnahme.

Findige Filmfans auf X (ehemals Twitter) haben nämlich einen genialen Cameo in The Dark Knight Rises gefunden, der so gut versteckt ist, dass man sogar das Bild kurz anhalten muss und ein bisschen Fantasie braucht, um den vielleicht letzten Auftritt vom Joker zu erkennen. Konkret geht es um die Szene als das Denkmal für Batman enthüllt wird – ungefähr bei 2:33:40. Von oben betrachtet sieht die Szenerie nämlich wie das Gesicht vom Joker aus.

Wer den Film nicht extra anmachen will, um die besagte Szene zu sehen, der kann sich auf X auch diesen Clip ansehen.

Ist das Joker-Gesicht geplant oder reiner Zufall?

Tatsächlich bezweifeln manche Fans, dass das Joker-Gesicht wirklich ein versteckter Cameo ist. Immerhin neigt der Mensch dazu, Gesichter in allen möglichen Dingen zu erkennen – das Phänomen nennt sich Pareidolie.

Allerdings gilt Regisseur Nolan als Perfektionist, der alle Szenen akribisch durchplant und nichts dem Zufall überlässt. Es wäre also durchaus möglich, dass das Gesicht einen letzten Tribut an den verstorbenen Schauspieler darstellt.