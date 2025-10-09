Schaut euch das neueste Marvel-Abenteuer im Stream an.

Mit The Fantastic Four: First Steps hat die beliebte Marvel-Familie dieses Jahr ihr großes Comeback im Kino gefeiert. Wer indessen auf den Home-Release gewartet hat, der kann sich nun freuen. Ab sofort könnt ihr euch den Superhelden-Film nämlich auch im Stream ansehen.

Hier könnt ihr The Fantastic Four streamen

Ungefähr zwei Monate nach dem Kinostart steht The Fantastic Four: First Steps jetzt auch bei Streamingdiensten wie Amazon Prime Video, Maxdome oder im Sky Store zur Verfügung. Dort könnt ihr euch den Marvel-Film entweder für 15,99 Euro für 48 Stunden ausleihen oder für 19,99 Euro digital erwerben. Die Preise beziehen sich auf die UHD-Version.

Wann The Fantastic Four: First Steps im Streaming-Abo von Disney+ erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Gemessen an der bisherigen Veröffentlichungspolitik des Anbieters ist ein Release im Oktober/November 2025 recht wahrscheinlich. Der Vorgänger Thunderbolts erschien zum Beispiel auch drei Monate nach Kinostart auf der Streamingplattform. Abonnenten von Disney+ müssen sich also noch ein paar Wochen gedulden.

Auf Blu-ray oder 4K Ultra-HD erscheint der Marvel-Film am 31. Oktober 2025. Aktuell sind die physischen Versionen aber noch nicht vorbestellbar (auf Amazon ansehen).

Das müsst ihr über den Marvel-Film wissen

Bei The Fantastic Four: First Steps handelt es sich bereits um den vierten Anlauf nach den Verfilmungen von 1995, 2005 und 2015. Ein weiteres Mal bekommen es Mr. Fantastic und seine Familie mit dem Weltenfresser Galactus zu tun, der droht ihre Heimatwelt zu verschlingen. Mehr dazu im offiziellen Trailer:

Bei Presse und Publikum kam der Neustart ziemlich gut an. So vergeben 87 Prozent aller Kritiker ein positives Fazit (Quelle: Rotten Tomatoes). Auch unser Kollege Martin Hartmann hatte viel Freude mit dem neusten Marvel-Abenteuer – seinen Eindruck findet ihr hier.