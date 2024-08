„The Gentlemen“ Staffel 2: Netflix bestätigt neue Season

„The Gentlemen“ Staffel 2 wurde offiziell von Netflix bestätigt. Wann die Abenteuer von Eddie weitergehen und was ihr über die neue Season wissen solltet, verraten wir euch hier.

Die Serien-Fortsetzung des gleichnamigen Films von Guy Ritchie geht in ihre zweite Runde – das verkündete Netflix im August 2024. Allerdings solltet ihr nicht mit den neuen Episoden im selben Jahr rechnen.



Da die Arbeit an der Fortsetzung erst kürzlich begonnen haben, ist mit einem Start von „The Gentlemen“ Staffel 2 frühstens 2025 zu rechnen – wenn nicht sogar Anfang 2026. Sobald wir mehr über den Start der neuen Folgen wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Noch ist die Handlung der neuen Season offen – zumindest sind noch keine Details über sie an die Oberfläche gekommen. Kaya Scodelario (Susie Glass) hat sich jedoch über mögliche Ereignisse in der zweiten Staffel gegenüber Tudum geäußert:

It’d be fun to see the business spread a bit more (...) How do they take it to the next level? They’re very adamant about not getting into the chop game, so how do they then continue to build the empire? Where does that take them? How does the new structure of the business work practically?