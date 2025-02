„The Handmaid's Tale“ Staffel 6: Start der letzten Folgen & Trailer

Der finale Report der Magd wird kommen und das noch im Frühling 2025. Das Ende der dystopischen Serie in der Form von „The Handmaid's Tale“ Staffel 6 hat einen offiziellen Starttermin bekommen.

„The Handmaid's Tale“ Staffel 6 hat endlich einen Starttermin bekommen: Am 8. April startet die Serie in den USA mit gleich drei Episoden. Deutsche Fans müssen dabei nicht lange auf die neuen Folgen warten. Zeitgleich zu dem US-Start erscheinen die Episoden bei MagentaTV. Das große Finale findet dann am 27. Mai 2025 statt.

Die Staffel wird die letzte Inszenierung der Hulu-Serie sein. Die Dreharbeiten sollten, laut Darsteller Bradley Whitford, bereits im August 2023 stattfinden.

In fact, I just heard we're not going back until August. I don't know what the logistical reason for that is… As you know, there's a lot of labor issues that need to be solved in Hollywood. (Quelle: ET

Hierbei spricht er aber ein Problem an, welches die Produktion vieler Serien und Filme innerhalb Hollywoods ins Stocken gebracht hat. Nachdem die WGA (Writers Guild of America) in den Streik ging, folgte die SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists). Die Streiks sind zwar seit November 2023 beendet, haben jedoch erhebliche Verzögerungen verursacht.

Abseits dessen war es im Vorfeld bekannt, dass „The Handmaid’s Tale“ Staffel 6 etwas länger auf sich warten lassen würde. Elizabeth Moss, Darstellerin von June Osborne sagte dazu in einem Interview:

And I apologize personally for that, but every season we do gets bigger, and it takes longer to make every time. And because it’s the final season, we really want to make sure that it’s exactly what we want to do. (Quelle: Elle

Man will sich Zeit lassen, die letzte Staffel genau so zu produzieren, wie es sich vorgestellt wird. Zudem wurde jede nachfolgende Staffel aufwändiger und größer produziert als die vorherige. Jetzt hat das Warten jedoch endlich ein Ende.

Es ist kein Wunder, dass, sobald eine Staffel beendet wurde, die nächste direkt herbeigesehnt wird. Nach dem Finale der fünften Staffel stellt sich die Frage, wie es mit June weitergehen und ob sie ihre Freiheit endlich finden wird.



Damit ihr nicht auf unbeantworteten Fragen sitzen bleibt, könnt ihr, sobald die sechste Staffel erscheint, die Serie im Stream sehen. Die neuen Episoden findet ihr zum Start bei MagentaTV im Stream. Alternativ findet ihr den Report der Magd auch auf Prime Video oder zum Kaufen bei Apple TV+.

Das Ende der fünften Staffel zeigt, wie Kanada, der Fluchtort vieler Bürger von Gilead, langsam aber sicher in die gleichen Muster ihrer Nachbarn verfällt. June und Luke versuchen, dem Ganzen rechtzeitig zu entkommen und wollen fliehen. Doch Luke wird von der kanadischen Polizei festgenommen, nachdem June von einem Trucker angegriffen wird und er im Zuge dessen den Angreifer attackiert.

Die Serie zum gleichnamigen Roman verläuft am Ende etwas anders. Was genau sich verändert hat, könnt ihr im Buch nachlesen:

June und Nichole sind auf sich alleine gestellt und steigen in einen Zug, der sie aus Kanada hinaustransportieren soll. Im gleichen Zug befinden sich jedoch auch Serena und ihre Tochter, was zu einer interessanten Begegnung zwischen den zwei Frauen führen könnte. Gleichzeitig ist Hannah, Junes erste Tochter, weiterhin in Gilead gefangen.

Auch Nick hat es aus Gilead geschafft und ist wie andere vor ihm in Kanada gelandet. Ob er und June sich finden werden? In ihrem Interview mit Elle sagt Moss dazu:



I think that it’s going to be a season where June is going to figure out who she is and who she’s going to be for the rest of her life.

Like we were talking about, the fight is not just about one individual; it’s much larger than that. And I think she is, in season five, getting to that place where she’s realizing that. And then season six is going to be very much about that, and then about all the characters figuring out whose side they’re on and what their next move is.