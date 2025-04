„The Handmaid's Tale“ Staffel 6: Wann kommt Folge 7?

„The Handmaid’s Tale“ Staffel 6 geht in die zweite Häfte. Doch wann seht ihr die siebte Episode der Hit-Serie im Stream? Wir haben alle Termine der neuen Season und verraten euch, wie es um das Spin-off steht.

„The Handmaid’s Tale“ Staffel 6 hat endlich einen Starttermin bekommen: Am 8. April startet die Serie in den USA mit gleich drei Episoden. Deutsche Fans müssen dabei nicht lange auf die neuen Folgen warten. Zeitgleich zu dem US-Start erscheinen die Episoden bei MagentaTV. Das große Finale findet dann am 27. Mai 2025 statt.

Es ist kein Wunder, dass, sobald eine Staffel beendet wurde, die nächste direkt herbeigesehnt wird. Nach dem Finale der fünften Staffel stellt sich die Frage, wie es mit June weitergehen und ob sie ihre Freiheit endlich finden wird.



Damit ihr nicht auf unbeantworteten Fragen sitzen bleibt, könnt ihr, sobald die sechste Staffel erscheint, die Serie im Stream sehen. Die neuen Episoden findet ihr zum Start bei MagentaTV im Stream. Alternativ findet ihr den Report der Magd auch auf Prime Video oder zum Kaufen bei Apple TV+.



Die siebte Folge von „The Handmaid’s Tale“ Staffel 6 startet am 06. Mai und trägt den Namen „Shattered“. Im Folgenden zeigen wir euch den Start aller Episoden der sechsten und finalen Staffel:

Das Ende der fünften Staffel zeigt, wie Kanada, der Fluchtort vieler Bürger von Gilead, langsam aber sicher in die gleichen Muster ihrer Nachbarn verfällt. June und Luke versuchen, dem Ganzen rechtzeitig zu entkommen und wollen fliehen. Doch Luke wird von der kanadischen Polizei festgenommen, nachdem June von einem Trucker angegriffen wird und er im Zuge dessen den Angreifer attackiert.

Die Serie zum gleichnamigen Roman verläuft am Ende etwas anders. Was genau sich verändert hat, könnt ihr im Buch nachlesen:

June und Nichole sind auf sich alleine gestellt und steigen in einen Zug, der sie aus Kanada hinaustransportieren soll. Im gleichen Zug befinden sich jedoch auch Serena und ihre Tochter, was zu einer interessanten Begegnung zwischen den zwei Frauen führen könnte. Gleichzeitig ist Hannah, Junes erste Tochter, weiterhin in Gilead gefangen.

Auch Nick hat es aus Gilead geschafft und ist wie andere vor ihm in Kanada gelandet. Ob er und June sich finden werden? In ihrem Interview mit Elle sagt Moss dazu:

I think that it’s going to be a season where June is going to figure out who she is and who she’s going to be for the rest of her life.

Like we were talking about, the fight is not just about one individual; it’s much larger than that. And I think she is, in season five, getting to that place where she’s realizing that. And then season six is going to be very much about that, and then about all the characters figuring out whose side they’re on and what their next move is.