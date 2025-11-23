„The Hunting Wives“ Staffel 2: Hier könnt ihr die Fortsetzung streamen

Fans von „The Hunting Wives“ dürfen gespannt sein: Eine Fortsetzung ist unterwegs und verspricht wieder jede Menge Drama, Geheimnisse und explosive Momente.

„The Hunting Wives“ 2: Hier seht ihr die Serie

Die erste Staffel von „The Hunting Wives“ kam beim US-Publikum sehr gut an, sodass für die Serienmacher schnell klar war, dass es eine zweite Staffel geben wird. Doch während die Geschichte rund um Sophie O’Neil und ihre Frauengruppe im Osten von Texas in den USA und anderen Ländern auf Netflix läuft, sieht es hierzulande anders aus.

Seit Anfang Oktober ist die erste Staffel von „The Hunting Wives“ auf Magenta-TV verfügbar. Auch die zweite Staffel wird es exklusiv bei Magenta-TV geben. Um in den Genuss zu kommen, müsst ihr also ein Abo beim Telekom-Dienst abschließen.

Mehr über Magenta TV erfahrt ihr in diesem Video von unseren Kollegen von kino.de:

„The Hunting Wives“ 2: Staffelstart, Inhalt und Episoden

Wann die neuen Folgen der Drama-Serie verfügbar sind, ist noch nicht klar. Bekanntgegeben wurde aber bereits, dass die Geschichte mit acht Episoden fortgesetzt wird.

Im Mittelpunkt stehen erneut Sophie O‘Neil und Margo Banks, die in der ersten Staffel zueinanderfanden, nachdem Sophie mit ihrer Familie für den neuen Job ihres Mannes von der US-Ostküste nach Texas gezogen war. In der Frauengruppe „Hunting Wives“ feierten sie nicht nur Partys, sondern mussten auch einen Mordverdacht gegen Sophie aus dem Weg räumen.

Nun liegen Sophie und Margo im Clinch miteinander. Doch alte Geheimnisse und neue Feinde zwingen die beiden Frauen dazu, ihren Streit beiseitezulegen. Dabei kommt die Frage auf: Sind sie die Gejagten oder die Jägerinnen?

„The Hunting Wives“ 2: Wer ist im Cast dabei?

In der Fortsetzung der Texas-Serie werden wir auf viele bekannte Gesichter treffen. Brittany Snow spielt erneut die Sophie, während Malin Akerman Margo verkörpert. Auch Jaime Ray Newman als Callie, Dermot Mulroney als Jed Banks und Evan Jonigkeit als Graham sowie George Ferrier in der Rolle des Brad sind wieder dabei.

Anzeige

Während die Deputies Salazar und Flynn wieder von Karen Rodriguez und Hunter Emery verkörpert werden, wird Branton Box als Sheriff Johnny eine Gastrolle übernehmen.

