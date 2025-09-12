The Icon League geht auf Tour: Das erwartet euch in Season 3

Die „The Icon League“ von Elias Nerlich und Toni Kroos geht bereits in die dritte Saison. Wir zeigen euch alle Teams und Manager von Season 3, wann es endlich weitergeht und worum es in der Kleinfeldliga eigentlich geht.

Was ist die Icon League und wer sind ihre Gründer?

Die „The Icon League“ wurde im November 2023 von Nationalspieler und Weltmeister Toni Kroos sowie einem der größten und bekanntesten Twitch-Streamer Deutschlands, Elias Nerlich – besser bekannt als Eligella oder EliasN97 – gegründet.

Ähnlich wie bei der Kings League oder Baller League handelt es sich um eine Kleinfeldliga, die ihre Spiele in der Halle austrägt. Auf dem kompakten Platz stehen sich jeweils fünf Spieler pro Team gegenüber. Das Motto: Mehr Tore, mehr Entertainment. Dank Überraschungsfaktoren soll ein schnelles und technisches Fußballspiel mit eigenem Regelwerk entstehen.

Das Besondere an der Icon League sind sicherlich ihre Manager, auch Icons genannt. Mit dabei sind bekannte Fußballer wie Franck Ribéry oder David Alaba sowie Deutschrapper Luciano oder das Streamer-Duo Sidney Friede und Niklas „Willy“ Sommer – dazu später mehr.

Wann startet Season 3 der Icon League?

Season 3 der Icon League startet offiziell am 28. September 2025 mit dem ersten Spieltag in Hannover. Season 3 steht unter dem Motto „The Tour“, daher finden die Spiele der Icon League auch in Hamburg, Bremen, Stuttgart oder Leipzig statt. Die meisten Spieltage werden, wie schon in der ersten und zweiten Saison, in Düsseldorf ausgetragen.

Wollt ihr live dabei sein, könnt ihr euch Tickets auf der offiziellen Seite der Icon League sichern. Die Spiele werden unter anderem auf Twitch übertragen – hier könnt ihr kostenlos von überall zusehen. Auch Pluto TV zeigt die Icon League.

Diese Manager und Teams sind in Season 3 dabei

Wie bereits erwähnt, werden die Teams der Icon League von Prominenten und bekannten Gesichtern des Sports geführt. Das sind alle Teams und ihre Manager in Season 3:

B2B United mit Benjamin Henrichs und Bilal Kamarieh

mit Benjamin Henrichs und Bilal Kamarieh Berlin Underdogs mit Fabian Reese und Ski Aggu

mit Fabian Reese und Ski Aggu Buzz Club mit Moritz Bäumel und Luka Ouzounis

mit Moritz Bäumel und Luka Ouzounis DNA Athletics mit David Alaba und Niklas-Wilson Sommer

mit David Alaba und Niklas-Wilson Sommer FC Bavarian Clique mit Franck Ribéry und Anton Rinas (aka Viscabarca)

mit Franck Ribéry und Anton Rinas (aka Viscabarca) FC Berlin City mit Luciano und Antonio Rüdiger

mit Luciano und Antonio Rüdiger FC OneFootball mit Alphonso Davies, Bausa und der OneFootball-Community

mit Alphonso Davies, Bausa und der OneFootball-Community FK Motor Neufünfland mit Tim Kleindienst, Torsten Mattuschka und Finch

mit Tim Kleindienst, Torsten Mattuschka und Finch FOKUS Eagles mit Sidney Friede und Jordan Torunarigha

mit Sidney Friede und Jordan Torunarigha PLYRS United mit Claudio Pizarro und Leon Draisaitl

mit Claudio Pizarro und Leon Draisaitl SC Bürgeramt mit Reezy und Achraf

mit Reezy und Achraf The Pack FC mit Simon Terodde und Wolff-Christoph Fuss

mit Simon Terodde und Wolff-Christoph Fuss Two Stripes United mit Felix Kroos und Robert Andrich

mit Felix Kroos und Robert Andrich Wontorriors FC mit Laura Wontorra, Nils Glagau und Martin Harnik

Alle Spieltage von Season 3

Die Icon League geht auf Tour durch Deutschland und hält einige Spieltage in großen Städten in ganz Deutschland ab. Nach den 13 Spieltagen folgen die Play-Ins, wo die letzten beiden Plätze für das Finale vergeben werden. Am 14. Dezember 2025 spielen dann die besten acht Teams um den Siegerpokal.

1. Spieltag am 28. September 2025 in Hannover

am 28. September 2025 in Hannover 2. Spieltag am 6. Oktober 2025 in Hamburg

am 6. Oktober 2025 in Hamburg 3. Spieltag am 13. Oktober 2025 in Düsseldorf

am 13. Oktober 2025 in Düsseldorf 4. Spieltag am 14. Oktober 2025 in Düsseldorf

am 14. Oktober 2025 in Düsseldorf 5. Spieltag am 20. Oktober 2025 in Düsseldorf

am 20. Oktober 2025 in Düsseldorf 6. Spieltag am 21. Oktober 2025 in Düsseldorf

am 21. Oktober 2025 in Düsseldorf 7. Spieltag am 26. Oktober 2025 in Leipzig

am 26. Oktober 2025 in Leipzig 8. Spieltag am 2. November 2025 in Stuttgart

am 2. November 2025 in Stuttgart 9. Spieltag am 10. November 2025 in Düsseldorf

am 10. November 2025 in Düsseldorf 10. Spieltag am 17. November 2025 in Düsseldorf

am 17. November 2025 in Düsseldorf 11. Spieltag am 18. November 2025 in Düsseldorf

am 18. November 2025 in Düsseldorf 12. Spieltag am 23. November 2025 in Bremen

am 23. November 2025 in Bremen 13. Spieltag am 1. Dezember 2025 in Düsseldorf

am 1. Dezember 2025 in Düsseldorf Play-Ins am 8. Dezember 2025 in Düsseldorf

am 8. Dezember 2025 in Düsseldorf Finale am 14. Dezember 2025

