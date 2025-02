The Last of Us Staffel 2 zeigt „brutale“ Szenen, die es nicht ins Spiel geschafft haben

Die HBO-Version von The Last of Us konnte mit der ersten Staffel punkten. Die zweite scheint noch eins draufzulegen. Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin versprechen mehr Brutalität und Szenen, die ihr noch nicht kennt – auch nicht aus den Spielen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Last of Us 2: Mehr als eine Adaption

Nach dem Erfolg der ersten Staffel sind die Erwartungen an Staffel 2 hoch. Doch statt nur die Handlung von The Last of Us Part II nachzuerzählen, wird die Serie sie neu strukturieren und erweitern. Szenen, die während der Spielentwicklung als zu brutal oder erzählerisch unpassend galten, finden nun ihren Platz. Druckmann beschreibt das neue Material als „äußerst brutal“ – und freut sich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen (Quelle: Entertainment Weekly).

Anzeige

Auch an der Erzählstruktur wird gefeilt: Während das Spiel mit Zeitsprüngen und wechselnden Perspektiven arbeitet, haben Mazin und Druckmann eine Strategie entwickelt, um die emotionale Wucht der Geschichte laut eigenen Angaben noch intensiver zur Geltung zu bringen. Obwohl viele Details unter Verschluss bleiben, steht bereits fest: Die neue Staffel von The Last of Us setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten an und begleitet Ellie als junge Frau. Ellies Leben gerät aus den Fugen, als Abby auftaucht.

The Last of Us: Eine Serie, die sich nicht anpasst

Fans und Kritiker spekulieren über die zweite Staffel, doch die Showrunner betonen: Sie lassen sich nicht von Fan-Wünschen leiten, sondern bleiben der Geschichte treu. Schon das Spiel sorgte mit mutigen Entscheidungen für Diskussionen – die Serie wird es offenbar genau so handhaben.

Anzeige

April 2025 wird ein wichtiger Monat für Fans von The Last of Us: Am 3. April erscheint The Last of Us Part II Remastered und noch im selben Monat startet Staffel 2 der HBO-Serie. Ob es eine dritte Staffel geben wird, ist unklar – doch Mazin deutete bereits an, dass die Geschichte von Part II mehr als eine Staffel benötigen könnte.

Anzeige

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Englisch

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.