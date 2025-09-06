The Long Walk: Dagegen ist Squid Game ein Kindergeburtstag

Gegen Stephen Kings düstere Dystopie ist Squid Game wie Ringelpiez mit Anfassen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Battle Royale im Schritttempo: In der Romanverfilmung The Long Walk marschieren 50 junge Männer für die Chance auf ein Leben in Wohlstand solange durch das verlorene Hinterland der USA, bis sich nur noch einer von ihnen auf den Beinen halten kann

Ich durfte The Long Walk bereits vor dem Kinostart sehen und auch Wochen später geht mir der Film nicht aus dem Kopf. Eine klare Empfehlung für alle, die ihre Kapitalismus-Parabeln besonders düster mögen oder die Werke wie Squid Game oder Die Tribute von Panem zu farbenfroh und lebensbejahend finden. Für mich ist es eine der besten Stephen-King-Verfilmungen überhaupt.

The Long Walk: Stephen-King-Roman endlich verfilmt

Die jungen Männer rund um Ray Garraty (Cooper Hoffman), Peter McVries (David Jonsson) und Hank Olsen (Ben Wang) müssen während The Long Walk konsequent eine Mindestgeschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde halten. Bei Verstoß gibt es bis zu 3 Warnungen, danach wird der jeweilige Teilnehmer hingerichtet. Der Marsch dauert so lange, bis nur noch einer übrig ist.

Unter seinem Synonym Richard Bachmann hat Stephen King The Long Walk bereits 1979 veröffentlicht – im Deutschen erschien der Roman unter dem Titel Der Todesmarsch.

Damals verarbeitete King seine Gedanken zum Vietnamkrieg, heute nimmt sich Regisseur Frances Lawrence das Material, um den Zerfall Amerikas, die Verarmung der Bevölkerung und die systematische Ungerechtigkeit zu thematisieren.

Die Jungen laufen in ihr Verderben, während die ältere Generation von der Seitenlinie zuschaut. Ihre Eltern haben das morbide Schaulaufen entweder aktiv ins Leben gerufen oder sind machtlos, es zu unterbinden. Eine Dystopie, die in Zeiten von Klima-Katastrophe und wiedererstarktem Faschismus allzu real wirkt.

Mark Hamills psychopathischer Major treibt die Protagonisten dabei vor sich her wie Vieh – doch in seinem Gebaren klingt nun nicht mehr nur der militaristische Drill Sergeant, sondern auch eine Portion Donald Trump an.

„We will be number 1 in the world again“, grölt er, bevor das Blutvergießen so richtig beginnt und er den Startschuss für einen emotional-aufreibenden und äußerst schmerzhaften Spaziergang abgibt.

Der American Dream frisst seine Kinder

Das Drama in The Long Walk hat für mich vor allem wegen der Dynamik zwischen den Protagonisten so gut funktioniert, welche die überzeugenden Schauspieler eindringlich verkörpern.

Wie sie in einer unmöglichen Situation miteinander herumalbern und Freundschaften schließen, ist herzzerreißend – schließlich sind die Regeln des Marschs eindeutig. Die Beziehungen, die sie formen, schneiden umso tiefer, weil sie nur von kurzer Dauer sind.

Der Major stachelt die Läufer auf dem Marsch durch Regen, Hitze, Blut und Verlust immer weiter an, tagelang. Jeder kann gewinnen, betont er, und klingt dabei nicht zufälligerweise wie eine wandelnde Lotto-Reklame.

Es ist die Lüge des American Dream, die Lawrence zeigen will; das große gebrochene Versprechen: Harte Arbeit und Hingabe sind für die meisten nicht genug, um sich ein besseres Leben zu erkämpfen und der menschenfeindliche Wettkampf lässt ohnehin keinen Platz für Gewinner.

Der Todesmarsch: Pflicht für Fans von Squid Game

Mit seiner bitteren Gesellschaftsanklage erinnert The Long Walk natürlich vor allem in jüngerer Vergangenheit an Squid Game – doch der Film ist weniger überdreht und überladen inszeniert als die Netflix-Serie und konzentriert sich nüchtern auf das Wesentliche.

Er setzt die Romanvorlage mit ein paar Freiheiten in all ihrer Tragik um, auch wenn er dabei hin und wieder stolpert. Die Dialoge sind mitunter zu sehr mit Pathos überladen und die Trostlosigkeit des Marschs durch das Ödland stumpft mit der Zeit etwas ab.

Die drohende Monotonie wird aber immer wieder von brutalen Todesszenen unterbrochen, die jedes Mal ein bisschen mehr wehtun. Die Müdigkeit wiegt schwer, Muskeln verkrampfen sich, Knöchel brechen, Nerven reißen. Der Marsch ist erbarmungslos – auch gegenüber seinen Zuschauern.