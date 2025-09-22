The Mandalorian and Grogu: 3 Momente aus dem Star-Wars-Trailer, mit denen mich Disney ins Kino lockt

Star Wars kommt zurück ins Kino.

Disney bringt Star Wars wieder auf die große Leinwand. Den Anfang macht The Mandalorian and Grogu. Der Film soll am 22. Mai 2026 ins Kino kommen. Jetzt ist ein erster Trailer da, den ihr euch direkt oben ansehen könnt.

Star Wars: Hier liefert Disney ab

Im Trailer könnt ihr dem namensgebenden Duo bei einem neuen Abenteuer zuschauen. Als langjähriger Star-Wars-Fan haben mich die folgenden Momente besonders begeistert.

Jabba war pumpen!

Na gut, nicht Jabba selbst, der ist tot, aber der Trailer zeigt einen ungewöhnlich muskulösen Hutten, der in einer Arena kämpft. Bisher sind Hutten eher dafür bekannt, größtenteils bewegungslos auf einer Sänfte zu liegen, also bin ich sehr gespannt, in welche Richtung der Film die Spezies der Weltraumschnecken entwickelt.

AT-ATs gehen immer!

Der Trailer endet mit einer Karawane aus AT-AT-Kampfläufern an einem schmalen Bergpass. Disney zeigt uns hier auch, was AT-ATs am besten können, nämlich hinfallen – und diesmal besonders spektakulär. Die Szene lässt mich hoffen, dass wir im Film nicht nur kleinere Action-Momente mit den Helden sehen werden, sondern auch größere Schlachten.

Was passiert mit der Neuen Republik?

Als Star-Wars-Lore-Nerd interessiert mich tatsächlich die Politik in Star Wars. Wer hat eigentlich gerade das Sagen? Die Mandalorian- und Ahsoka-Serie hat hier bereits ein wenig über die Hintergründe verraten, aber ich hoffe, dass der Film noch einen Schritt weitergeht. Dazu gehört übrigens, dass ich ein paar Großkampfschiffe der Neuen Republik sehen will.

Sigourney Weaver als republikanische Funktionärin und ein Auftritt von Zeb aus der Serie Rebels machen mir hier zumindest Hoffnung, dass dieses Element aus dem Star-Wars-Universum nicht komplett vergessen wird.

Hier könnt ihr euch auch das Poster für den Film ansehen:

Poster für den Film The Mandalorian and Grogu (© Disney)

Das fehlt mir noch! Der Trailer macht schon Lust auf mehr und ich werde mir The Mandalorian and Grogu und sicher im Kino ansehen. Vom ersten Trailer hätte ich mir aber etwas mehr Ernst und weniger Grogu-Blödelei gewünscht. Wer ist eigentlich der Bösewicht? Geht es überhaupt um irgendwas? Bisher wirkt der Film wie ein witziges und leichtherziges Abenteuer, doch von einem Kino-Comeback für Star Wars erwarte ich noch mehr. Martin Hartmann

