„The Mandalorian“ Staffel 4: Wie geht es weiter?

Seit 2019 warten Fans der Star-Wars-Saga „The Mandalorian“ auf die Fortsetzung der Erfolgsserie. Ob es Mandalorian-Staffel 4 gibt, ist noch ungeklärt.

Die Story von „The Mandalorian“ geht weiter

Die ersten drei Staffeln der Star-Wars-Saga kamen bei den Fans gut an und waren für Disney ein Erfolg. Dementsprechend zuversichtlich waren Zuschauer 2019, dass die Serie mit Pedro Pascal in der Hauptrolle als Mandalorianer fortgesetzt werden würde. Zudem bestätigte Regisseur Rick Famuyiwa gegenüber der Hollywood-News-Seite Deadline, dass Jon Favreau, der Autor der Serie, das weitere Skript bereits fertig geschrieben habe.

Trotz fehlender Bestätigung seitens Disney hieß es von mehreren Quellen, dass der Drehstart für die vierte Staffel für 2023 angesetzt sei. Wie die Entertainment-Seite comicbook.com berichtete, wurde dieser Start durch die Streikwelle der Writers Guild of America und der SAG-AFTRA auf Eis gelegt und danach nicht wieder aufgenommen.

Statt neuer Informationen zu einer weiteren Staffel kündigten Disney und Star Wars via starwars.com einen Kinofilm an, der die Geschichte des Mandalorianers weitererzählt. „The Mandalorian & Grogu" soll im Mai 2026 in den Kinos starten. Aktuell weist alles darauf hin, dass der Film die Fortsetzung der Serie ersetzen wird.

Darum geht es in der Star-Wars-Saga

Die Handlung setzt wenige Jahre nach dem Untergang des Imperiums in der Star-Wars-Zeitlinie ein. Die titelgebende Figur ist Din Dijarin, ein Mandalorianer, der als Kopfgeldjäger arbeitet. Einer seiner Aufträge ist das Findelkind Grogu.

Doch anstatt seinen Auftrag zu erfüllen, behält er das Kind in seiner Obhut und macht sich damit zum Gegner der Kopfgeldjäger-Gilde. Eine Verfolgungsjagd beginnt.

Für alle Star Wars Fans ist „The Mandalorian" ein Muss. Hier könnt ihr in die Serie einsteigen:

Im weiteren Verlauf der Serie wird die Geschichte zunehmend komplexer und verbindet immer mehr offene Fragen und Hintergründe aus dem Star-Wars-Universum. Der Mandalorianer erfährt von anderen seiner Art und soll Grogu zu ihnen bringen. Dadurch rückt die Geschichte der Mandalorianer in den Fokus.

Am Ende von Staffel drei sind noch einige Fragen offen und die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Mit dem kommenden Film könnte sich das ändern.

