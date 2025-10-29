„The Morning Show“ Staffel 4 auf Apple TV+: Wann kommt Folge 8?

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon kommen mit „The Morning Shows“ Staffel 4 im September zurück auf eure Bildschirme. Wir geben euch einen Überblick über alle Folgen.

„The Morning Show“ wird mit Staffel 4 auf Apple TV+ fortgesetzt

Bereits vor der Premiere der dritten Staffel war klar, dass „The Morning Show“ mit einer vierten Staffel fortgesetzt wird. Die neue Staffel startete am 17. September 2025 auf Apple TV+. Zehn Folgen erscheinen in einem wöchentlichen Rhythmus.

Zuschauer können sich auf hochkarätige Neuzugänge freuen: Marion Cotillard und Jeremy Irons stoßen zum Ensemble dazu und bringen frischen Wind in den Newsroom (via Deadline). Die Handlung setzt zwei Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel an. Wie wird „The Morning Show“ mit den wachsenden Herausforderungen der modernen digitalen Ära umgehen?

„The Morning Show“ im Stream Streaming-Start: 01.11.2019

Genre: Drama

FSK: Ab 12 Jahren

4 Staffeln

Episodenguide: Start der siebten Folge im Stream

Ihren Start feiert die vierte Season am 17. September 2025 mit der Folge „Mein römisches Imperium“. Die siebte Folge „Die Eltern-Falle“ startet somit am 5. November 2025.

Episode Titel Start (voraussichtlich) 1 Mein römisches Imperium 17. September 2025 2 Die öffentliche Revolution 24. September 2025 3 Der Wendepunkt 1. Oktober 2025 4 Liebe die Fragen 8. Oktober 2025 5 Amari 15. Oktober 2025 6 Wenn, dann 22. Oktober 2025 7 Person von Interesse 29. Oktober 2025 8 Die Eltern-Falle 5. November 2025 9 TBA 12. November 2025 10 TBA 19. November 2025

So turbulent wird Staffel 4

Der neue Trailer zeigt: Bei UBN ist von Aufbruchsstimmung bald keine Spur mehr. Eine neue und knallharte Executive (Marion Cotillard) findet zu hohe Ansprüche „nicht sexy“. Podcaster Brodie (Boyd Holbrook) bringt zusätzlich Unruhe in den Sender, während alte Konflikte aufflammen. Alex (Jennifer Aniston) steht zwischen Idealismus und Zynismus, während Machtspiele und Misstrauen die Redaktion fest im Griff haben.

Auch Bradley (Reese Witherspoon) gerät in den Strudel, als ihre Recherche zu Umweltverstößen eskaliert – trotz Alex’ Warnungen. FBI-Razzien, Evakuierungsalarme und ein Farbangriff auf Alex deuten auf eine explosive Staffel hin. Mit der Rückkehr von Paul (Jon Hamm) rücken weitere Geheimnisse in den Fokus. Es steht mehr auf dem Spiel als nur eine einzige Enthüllung. Seht selbst im Trailer:

Die US-amerikanische Dramaserie „The Morning Show“

„The Morning Show“ ist eine US-amerikanische Dramaserie, die ihr Debüt im November 2019 auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ feierte. Im Mittelpunkt stehen Intrigen und Machtspiele hinter den Kulissen einer morgendlichen Nachrichtensendung.

Die Geschichte dreht sich um Alex Levy (Jennifer Aniston) und Bradley Jackson (Reese Witherspoon), die nach dem Ausstieg des Moderators Mitch Kessler (Steve Carell) um die Kontrolle in der Sendung ringen. Die Serie beleuchtet gesellschaftlich relevante Themen wie Sexismus, Machtmissbrauch und die moralischen Dilemmata, mit denen die Medienwelt konfrontiert ist.

Ähnliche Serien wie „The Morning Show“

Falls ihr auf der Suche nach weiteren Serien seid, die ähnlich wie „The Morning Show“ gestaltet sind, haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch:

„The Newsroom“ : Die HBO-Produktion von Aaron Sorkin gewährt euch einen Einblick hinter die Kulissen einer erfundenen Nachrichtensendung. Im Mittelpunkt steht ein engagiertes Team von Journalisten, das sich der Herausforderung stellt, hochwertige und seriöse Berichterstattung zu liefern. Die Serie streamt ihr bei WOW.

: Die HBO-Produktion von Aaron Sorkin gewährt euch einen Einblick hinter die Kulissen einer erfundenen Nachrichtensendung. Im Mittelpunkt steht ein engagiertes Team von Journalisten, das sich der Herausforderung stellt, hochwertige und seriöse Berichterstattung zu liefern. Die Serie streamt ihr bei WOW. „House of Cards“ : Bei dieser Netflix-Serie handelt es sich um ein packendes Politdrama, das die erbarmungslosen Machtspiele in der Politik beleuchtet. Im Zentrum stehen der ambitionierte Politiker Frank Underwood und seine Frau Claire, die beide keine Grenzen kennen, um Einfluss und Kontrolle zu erlangen. Die Serie findet ihr bei Netflix.

: Bei dieser Netflix-Serie handelt es sich um ein packendes Politdrama, das die erbarmungslosen Machtspiele in der Politik beleuchtet. Im Zentrum stehen der ambitionierte Politiker Frank Underwood und seine Frau Claire, die beide keine Grenzen kennen, um Einfluss und Kontrolle zu erlangen. Die Serie findet ihr bei Netflix. „Succession“: Die Serie von HBO dreht sich um die intrigante und zerrüttete Familie Roy, die an der Spitze eines bedeutenden Medienimperiums steht. Dabei werden die internen Machtkämpfe und familiären Konflikte rund um die Unternehmensführung in den Fokus gerückt. Auch diese Serie streamt ihr bei WOW.

