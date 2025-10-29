„The Morning Show“ Staffel 5: Apple TV+ bestätigt Staffel 5 der Erfolgsserie

Mit Beginn der vierten Staffel von „The Morning Show“ könnt ihr euch freuen: Die Apple-Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekommt Staffel 5.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die erfolgreiche „The Morning Show“

Die Apple-Produktion „The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zählt zu den Prestigeprojekten des Streaminganbieters. Seit 2019 steht eine US-Nachrichtensendung im Mittelpunkt, die sich mit Einfluss, Wahrheit und persönlichen Beziehungen auseinandersetzt.

„The Morning Show“ im Stream Streaming-Start: 01.11.2019

Genre: Drama

FSK: Ab 12 Jahren

4 Staffeln

Mit jeder Staffel hat die Serie dank namhafter Gastauftritte und brisanter Themen immer wieder große Aufmerksamkeit erregt. Die vierte Staffel feierte am 17. September 2025 auf Apple TV Premiere. Bereits am 16. September gab Apple TV bekannt, dass eine fünfte Staffel in Planung ist.

Anzeige

Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch in ihrem Video die elf besten Originals auf Apple TV:

„The Morning Show“ bekommt eine Fortsetzung

Nur einen Tag vor dem Start der vierten Staffel von „The Morning Show“ wurde offiziell bestätigt, dass die Serie fortgesetzt wird. Konkrete Informationen zur kommenden Staffel gibt es bislang nicht. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston und weitere bekannte Gesichter werden erneut in ihre Rollen schlüpfen (via Elle). Wann die fünfte Staffel letztlich erscheinen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige

Das passiert in Staffel 4

In der vierten Staffel setzt die Geschichte fast zwei Jahre nach den Geschehnissen von Staffel 3 ein. Seit der Fusion von UBA und NBN muss sich die Redaktion mit Machtkonflikten, verborgenen Interessen und der schwierigen Frage auseinandersetzen, wem in einer Zeit voller Deepfakes, Verschwörungsgeschichten und Vertuschungen überhaupt noch zu trauen ist.