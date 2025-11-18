„The Night Manager“ Staffel 2 und 3: Fans sollten sich diesen Termin vormerken

Lange war es still um die von Kritikern und Fans gelobte Serie „The Night Manager“, doch nun wurde es bestätigt: Es wird eine zweite und dritte Staffel geben.

„The Night Manager“ Staffel 2: Startdatum endlich bekannt

Die Sendetermine für „The Night Manager“ Staffel 2 stehen fest. Am 11. Januar 2026 werden die ersten drei Folgen bei Prime Video zu sehen sein. Die weiteren Episoden könnt ihr anschließend im wöchentlichen Rhythmus streamen, bis das Staffelfinale am 1. Februar gezeigt wird.

Kommt eine Staffel 3 zu „The Night Manager“?

Die dritte Staffel von „The Night Manager“ soll bereits in Auftrag gegeben sein (via Deadline). Sie wird zwar die Handlung aus Staffel 2 fortführen, allerdings nicht in Kolumbien spielen.

Mittlerweile gibt es sogar schon einen Trailer zu Staffel 2, der euch erste Einblicke beschert.

Lange mussten Fans warten

Fans und Kritiker sind sich einig, denn die 2016 erschienene Serie „The Night Manager“ wird von beiden Gruppen in den höchsten Tönen gelobt. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes konnte die Serie mit Tom Hiddleston beeindruckende 91 % des Publikums und 89 % der Kritiker von sich überzeugen.

Umso verwunderlicher war es, dass all die Jahre keine Fortsetzung bestätigt wurde. Erst als sich BBC für das Projekt mit Amazon zusammentat, wurde die Fortsetzung endlich offiziell bestätigt.

Wie geht es in „The Night Manager“ Staffel 2 weiter?

Der ehemalige Soldat Jonathan Pine verdient sich seinen Lebensunterhalt als Nachtmanager eines Hotels in Kairo. Durch den Arabischen Frühling herrschen unruhige Zeiten. Pine gerät eher unfreiwillig zwischen die Fronten von Kriminellen und wird kurz darauf vom Geheimdienst rekrutiert, den Waffenhändler Richard Roper zu überwachen.

Die kommende zweite Staffel knüpft nicht nahtlos an das spannende Finale von Staffel 1 an, sondern macht laut den Serienschaffern einen Sprung von acht Jahren. Die Handlung aus dem Buch „Der Nachtmanager“ von John le Carré (auf Amazon ansehen), das als Grundlage für die erste Staffel diente, wird damit vorerst nicht fortgeführt. Drehbuchautor David Farr wird vollstes Vertrauen geschenkt, stattdessen seine Vision verwirklichen zu können, die über le Carrés Roman hinausgeht.

Allerdings kommt es zu einem Wechsel der Regisseurinnen, denn Georgi Banks-Davis wird an Stelle von Susanne Bier für die kommenden Staffeln die Regie übernehmen. Banks-Davis zeichnete sich in den letzten Jahren durch eindrucksvolle Projekte aus und erhielt für die Regie der Serie „I Hate Suzie“ den BAFTA-Preis.