„The Paper“ startet im September: Alle Infos zur neuen Serie aus dem Office-Universum

Mit „The Paper“ startet im Herbst ein Spin-off aus dem Universum von „The Office“. Die Mockumentary bringt nicht nur bekannte Gesichter zurück, sondern eröffnet mit einer Zeitung als Dreh- und Angelpunkt ein völlig neues Setting.

„The Paper“ bei WOW

Starttermin von „The Paper“

Die neue Mockumentary von Greg Daniels und Michael Koman soll noch 2025 an den Start gehen. Genau genommen startet „The Paper“ am 5. September 2025! Geplant sind insgesamt 10 Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen sollen. In Deutschland seht ihr das Spin-off bei WOW im Stream.

Von Dunder Mifflin zu „The Truth Teller“

Das Mockumentary-Format bleibt bestehen, denn die gleiche Dokumentarfilm-Crew, die schon das Chaos in Scranton eingefangen hat, begleitet nun die Redaktion einer kleinen Zeitung namens „The Truth Teller“ in Toledo, Ohio. Mit einem neuen Chefredakteur und freien Redakteuren will Domhnall Gleeson die Zeitung aus einem Loch holen.

Doch nicht nur inhaltlich hat die neue Serie offensichtliche Bezüge zu „The Office“. Greg Daniels, Schöpfer von „The Office“ (US) ist auch für „The Paper“ verantwortlich. An seiner Seite stehen unter anderem Ricky Gervais und Stephen Merchant, aus dessen Feder das britische Original von „The Office“ stammt.

Rückkehrer und neue Gesichter im Cast

Fans dürfen sich besonders über ein bekanntes Gesicht freuen: Oscar Nunez kehrt als Oscar Martinez zurück. Der ehemalige Buchhalter von Dunder Mifflin hat seine Karriere offenbar neu ausgerichtet und ist jetzt in Ohio Teil der Zeitung.

An der Seite von Nunez stehen folgende Darsteller:

Domhnall Gleeson

Sabrina Impacciatore

Melvin Gregg

Chelsea Frei

Ramona Young

Gbemisola Ikumelo

Alex Edelman

Tim Key

Eric Rahill

Duane Shepard Sr.

Allan Havey

Nate Jackson

Mo Welch

Nancy Lenehan

Molly Ephraim

Tracy Letts

