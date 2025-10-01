The Rising of the Shield Hero Staffel 4: Wo ihr die neuen Folgen auf Deutsch und als OV im Stream seht

In „The Rising of the Shield Hero“ Staffel 4 werden Naofumi, Raphtalia, Filo und Co. zurückkehren. Wo und wann ihr die neuen Folgen der Fortsetzung des Isekai-Hits auf Deutsch und in der Originalfassung im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint die neue Folge von Staffel 4?

Staffel 4 von „The Rising of the Shield Hero“ startete am 9. Juli 2025 im Simulcast bei „Crunchyroll“. Die deutsche Synchronfassung erscheint dabei mit einem Abstand von 3 Wochen. Die neue Staffel besteht aus insgesamt 12 Folgen, die im wöchentlichen Rhythmus immer mittwochs bei dem Anime-Streamingdienst erscheinen.

Folge Titel Release (OV) GerDub 1 (51) Stiltvelt 9.7.2025 30.7.2025 2 (52) Freundlicher Empfang 16.7.2025 6.8.2025 3 (53) Das wahre Volk ist … 23.7.2025 13.8.2025 4 (54) Gewährte Macht 30.7.2025 20.8.2025 5 (55) Hakuko 6.8.2025 27.8.2025 6 (56) Sie stechen in See 13.8.2025 3.9.2025 7 (57) Ankunft in Q'ten Lo 20.8.2025 10.9.2025 8 (58) Orochi 27.8.2025 17.9.2025 9 (59) Zodia 3.9.2025 24.9.2025 10 (60) Gebet 10.9.2025 1.10.2025 11 (61) Orakel-Miko 17.9.2025 8.10.2025 12 (62) Die Rückkehr der Himmelskaiserin 24.9.2025 15.10.2025

Falls ihr nicht warten möchtet, könnt ihr die Light Novel von Yusagi Aneko ab Band 13 lesen, die direkt dort weitergeht, wo Staffel 3 endete. Der Manga ist aktuell keine Option, da dieser selbst hinter dem Anime zurückliegt.

Neues Teaser-Visual veröffentlicht

Der offizielle X-Account des Animes hat ein neues Teaser-Visual veröffentlicht, welches einen ersten Eindruck vom fremden Land im Osten präsentiert:

Ankündigung von Staffel 4 & Simulcast

Die Produktion der vierten Staffel wurde offiziell angekündigt. Ebenfalls wurde ein erstes Visual veröffentlicht, welches den Helden des Schildes zeigt, wie er auf Gaelion in einen Sturm fliegt.

Die Ankündigung des offiziellen X-Accounts von „The Rising of the Shield Hero“ übersetzt:

„Die Helden werden widerkehren – Staffel 4 bestätigt!

Produktion für die 4. Staffel des TV-Anime ‚The Rising of the Shield Hero’ beschlossen🛡️

Ultra-Teaser-Visual veröffentlicht⚡️

Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten.“

Darüber hinaus hat der Anime-Streamingdienst Crunchyroll direkt bestätigt, dass auch Staffel 4 bei ihnen erneut im Simulcast zu sehen sein wird (Quelle: Crunchyroll).

SPOILER: Worum wird es in Staffel 4 gehen?

Wer die dritte Staffel noch nicht komplett gesehen hat, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Die Auferstehung des Phönix steht in weniger als 2 Monaten an, doch aktuell haben der Held des Schildes und seine Gefolgschaft ganz andere Probleme: Q'ten Lo. Die vierte Staffel wird sich vorerst mit dem politischen Konflikt zwischen Naofumi und dem isolierten Land im Osten der Welt beschäftigen. Nachdem Attentäter aus Q'ten Lo versucht haben Raphtalia auszuschalten, welche versehentlich den Thron für sich beansprucht hat, macht sich der Held mit Wyndia auf dem Rücken von Gaelion auf den Weg in das fremde Land. Wie wir in den letzten Szenen der dritten Staffel gesehen haben, scheint aber auch Myne bereits auf dem Weg zu sein, um neue Intrigen zu schmieden.