„The Rookie“ Staffel 7: Deutscher Streaming-Start bestätigt

Wer sehnsüchtig auf neue Episoden der Polizei-Serie wartet, kann sich jetzt freuen. Der deutsche Streaming-Start von „The Rookie“ Staffel 7 ist in trockenen Tüchern. Wir verraten euch, wann es losgeht und wann ihr mit der deutschen Synchronisation rechnen könnt.

„The Rookie“ Staffel 7: Start in Deutschland im Stream

ABC hat „The Rookie“ um eine siebte Staffel verlängert. Die Zuschauerzahlen von Staffel 6 lagen nur knapp unter der vorherigen Season, nämlich bei über sechs Millionen Zuschauern insgesamt (Quelle: TVLine). Der Start von Staffel 7 soll auch gar nicht so fern liegen und die Dreharbeiten erfolgen bereits seit Juni 2024.

Dennoch wird es keine Ausstrahlung mehr in 2024 geben. In den USA starten die neuen Episoden am 7. Januar 2025. Lange müssen deutsche Fans diesmal nicht warten: „The Rookie“ Staffel 7 startet am 10. Januar in Deutschland. Beachtet hierbei jedoch, dass es sich dabei um die Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln handelt. Ab dem 24. Januar gibt es die neuen Folgen dann auch in deutscher Synchronisation. Im Stream seht ihr diese bei Sky und WOW.



Staffel 7 wird zudem am Stück ausgestrahlt, ohne Pausen zwischen den Folgen (Quelle: Hello! Magazine). Mit 18 neuen Episoden bewegt sich „The Rookie“ Staffel 7 im Mittelbereich was die Länge der vorherigen Staffeln angeht. Gerade nach der nur 10 Folgen kurzen sechsten Staffel, kommt die siebte gelegen:

„The Rookie Staffel 1 : 20 Folgen

: 20 Folgen „The Rookie Staffel 2 : 20 Folgen

: 20 Folgen „The Rookie Staffel 3 : 14 Folgen

: 14 Folgen „The Rookie Staffel 4 : 22 Folgen

: 22 Folgen „The Rookie Staffel 5 : 22 Folgen

: 22 Folgen „The Rookie Staffel 6 : 10 Folgen

: 10 Folgen „The Rookie Staffel 7: 18 Folgen

In der neuen Staffel könnt ihr euch auf zwei Feiertags-Episoden freuen. Einerseits soll es eine Folge zum 1. April geben, sowie eine zum Valentinstag. Thematisch sollen diese natürlich zu den Feiertagen passen (Quelle: Screenrant).

„The Rookie“ Staffel 1 bis 6 und „The Rookie: Feds“ im Stream

Wer ein Abo bei WOW oder Sky hat, kann Staffel 6 von „The Rookie“ streamen. Die ersten fünf Staffeln könnt ihr auch bei anderen Anbietern schauen. Disney+ holt Staffel sechs von „The Rookie“ ab den 18. Dezember 2024 in sein Angebot. Zur Auswahl stehen euch andernfalls:

Amazon Prime Video mit Staffeln 1-5, wobei Season 5 nicht in der Flatrate enthalten ist (zum Anbieter)

Disney+ mit Staffeln 1-6 im Abo (zum Anbieter)

Netflix mit Staffeln 1-4 im Abo (zum Bundle-Anbieter)

WOW mit Staffeln 1-6 im Abo (zum Anbieter)

Wollt ihr euch schon auf die sechste Staffel einstimmen? Dann schaut euch den folgenden Trailer an:

Wir empfehlen euch aber WOW zu buchen, denn hier bekommt ihr auch die Möglichkeit, „The Rookie: Feds“ zu schauen. Dabei handelt es sich um ein Spin-off zur Serie, das allerdings bereits nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Die Folgen von Staffel 5 von „The Rookie“ und Staffel 1 von „Feds“ solltet ihr abwechselnd schauen. Zwischen der Hauptserie und dem Spin-off gibt es nämlich mehrere Folgen, die sich überschneiden. Fangt am besten mit „The Rookie: Feds“ an.

Worum geht es in „The Rookie“?

Sollte jeder in seinem Berufsleben einen Plan B haben oder lieber bis zum Erbrechen im ersten Traumjob verbleiben und daran festhalten, dass dieser der richtige ist? John Nolan (gespielt von Nathan Fillion, auch bekannt aus der Serie „Castle“) zeigt in „The Rookie“, dass es nie zu spät ist, sich umzuorientieren.

Nachdem er schon mehrere Jobs ausgeübt hat und zuletzt als Bauunternehmer gescheitert ist, beschließt der über Vierzigjährige, den Polizeidienst anzutreten. Obwohl ihm zu Beginn aufgrund seines Alters Steine in den Weg gelegt werden, gelingt es Nolan, sich schnell einzuleben und zu beweisen sowie endlich seine wahre Berufung zu finden.

„The Rookie“ beinhaltet viele Action-geladene Szenen, die vermuten lassen, dass das Leben eines Polizisten in L.A. von morgens bis abends übermäßig anstrengend sei. Dennoch bleibt der Polizei genug Leidenschaft und Zeit, um diesen Beruf mit hohem Engagement und Humor auszuüben. Ja, diese Serie enthält auch viele heitere Momente und bietet eine ordentliche Mischung aus Action, Drama und Komödie.

