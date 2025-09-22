„The Savant“: Alle Infos zum Start der neuen Thriller-Serie

Für Thriller- und Krimi-Fans gibt es bald einen Leckerbissen im Stream zu sehen. Denn mit „The Savant“ startet eine Serie um eine gewiefte FBI-Agentin.

Die Handlung von „The Savant“

Jodi Goodwin (Jessica Chastain, „Zero Dark Thirty“) ist unter dem Decknamen „The Savant“ als Online-Ermittlerin für das FBI tätig. Ihre Mission: Sie soll im Internet Extremisten-Netzwerke und Hassgruppen ausfindig machen und diese unterwandern, um im Inland Terrorismus zu verhindern.

Doch die Arbeit ist für die Mutter und Ehefrau belastend. Denn aufgrund der Geheimhaltung kann sie sich weder Freunden noch Familie anvertrauen. Auch, um diese geliebten Menschen nicht in Gefahr zu bringen.

Ihr wollt wissen, was euch in „The Savant“ erwartet? Der offizielle Trailer verschafft euch ein paar erste Eindrücke:

Wann und wo startet „The Savant“?

Die in acht Episoden angelegte Miniserie feiert am 26. September 2025 weltweit Premiere. Wer das Thriller-Format schauen möchte, braucht allerdings ein Abo bei Apple TV+ – denn die hauseigene Produktion ist dort exklusiv im Stream zu sehen.

Wer ist noch an „The Savant“ beteiligt?

Dass mit der Apple-Serie Hochspannung fast schon garantiert ist, liegt vor allem an Showrunnerin Melissa James Gibson. Als ausführende Produzentin und Drehbuchautorin hat sie zu jeder Episode ihren direkten Teil beigetragen.

Im Krimi-Genre hat die Kanadierin schon mit „The Americans“ Agenten-Erfahrungen gesammelt. Dramatische Elemente kennt die Filmemacherin beispielsweise durch die Tragikomödie „Das Wunder von New York“, zu der sie das Drehbuch geschrieben hat.

Eine namhafte Besetzung kann „The Savant“ neben Hollywoodstar Jessica Chastain ebenfalls vorweisen:

„The Savant“: Thriller nach wahrer Begebenheit

Tatsächlich hat die Kriminalgeschichte um die Online-Agentin einen realen Hintergrund. Basierend auf einem im August 2019 veröffentlichten Artikel der Cosmopolitan, ist die Miniserie von einer wahren Begebenheit inspiriert.

In „Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?“ (bei Cosmopolitan lesen) berichtet Journalistin Andrea Stanley von einer namentlich nicht erwähnten Online-Ermittlerin, die nur „K“ genannt wird und im Netz nach potenziell gefährlichen Extremisten sucht. Ihre Aufgabe: Verhindern, dass Hassrede in Gewalttaten umschlägt.