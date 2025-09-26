„The Savant“: Start der Serie mit Jessica Chastain auf unbestimmte Zeit verschoben

Für Thriller- und Krimi-Fans gibt es bald einen Leckerbissen im Stream zu sehen. Denn „The Savant“ ist eine Serie um eine gewiefte FBI-Agentin. Jedoch wurde der Start verschoben.

Start von „The Savant“ verschoben

Die in acht Episoden angelegte Miniserie sollte eigentlich am 26. September 2025 weltweit Premiere feiern. Wer das Thriller-Format schauen möchte, braucht ein Abo bei Apple TV+ – denn die hauseigene Produktion soll dort exklusiv im Stream zu sehen sein.

Kurzfristig wurde bekanntgegeben, dass der Start auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Offiziell nannte Apple TV+ dafür keine Gründe. Gerüchten zufolge hat das jedoch mit aktuellen Geschehnissen zu tun. Den die Handlung der Serie enthält zufällig einige Parallelen zur Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk, die eine hitzige Debatte über politische Gewalt auslöste.

Solche Gewalt ist Thema in „The Savant“, in der auch ein Scharfschütze vorkommt. Die Serie behandelt die politische Spaltung in den USA und deren gesellschaftlichen Folgen, die in immer mehr Gewalttaten Ausdruck zu finden scheinen.

Hauptdarstellerin Jessica Chastain zeigte sich auf Instagram unzufrieden mit der Entscheidung, den Start zu verschieben. In ihrem Statement weist sie darauf hin, dass die Serie gesehen werden sollte, eben weil sie so wichtige und schwierige Themen aufgreift und die harte Arbeit der Menschen würdigt, die Anschläge verhindern wollen.

„The Savant“ auf Apple TV+

Die Handlung von „The Savant“

Jodi Goodwin (Jessica Chastain, „Zero Dark Thirty“) ist unter dem Decknamen „The Savant“ als Online-Ermittlerin für das FBI tätig. Ihre Mission: Sie soll im Internet Extremisten-Netzwerke und Hassgruppen ausfindig machen und diese unterwandern, um im Inland Terrorismus zu verhindern.

Doch die Arbeit ist für die Mutter und Ehefrau belastend. Denn aufgrund der Geheimhaltung kann sie sich weder Freunden noch Familie anvertrauen. Auch, um diese geliebten Menschen nicht in Gefahr zu bringen.

Ihr wollt wissen, was euch in „The Savant“ erwartet? Der offizielle Trailer verschafft euch ein paar erste Eindrücke:

Wer ist noch an „The Savant“ beteiligt?

Dass mit der Apple-Serie Hochspannung fast schon garantiert ist, liegt vor allem an Showrunnerin Melissa James Gibson. Als ausführende Produzentin und Drehbuchautorin hat sie zu jeder Episode ihren direkten Teil beigetragen.

Im Krimi-Genre hat die Kanadierin schon mit „The Americans“ Agenten-Erfahrungen gesammelt. Dramatische Elemente kennt die Filmemacherin beispielsweise durch die Tragikomödie „Das Wunder von New York“, zu der sie das Drehbuch geschrieben hat.

Eine namhafte Besetzung kann „The Savant“ neben Hollywoodstar Jessica Chastain ebenfalls vorweisen:

„The Savant“: Thriller nach wahrer Begebenheit

Tatsächlich hat die Kriminalgeschichte um die Online-Agentin einen realen Hintergrund. Basierend auf einem im August 2019 veröffentlichten Artikel der Cosmopolitan, ist die Miniserie von einer wahren Begebenheit inspiriert.

In „Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?“ (bei Cosmopolitan lesen) berichtet Journalistin Andrea Stanley von einer namentlich nicht erwähnten Online-Ermittlerin, die nur „K“ genannt wird und im Netz nach potenziell gefährlichen Extremisten sucht. Ihre Aufgabe: Verhindern, dass Hassrede in Gewalttaten umschlägt.