„The Secret Lives of Mormon Wives“: Staffel 3 startet morgen

Fans von „The Secret Lives of Mormon Wives“ können aufatmen, denn schon morgen geht es mit der Serie weiter. Hier findet ihr alle Details zur dritten Staffel.

„The Secret Lives of Mormon Wives“ geht endlich weiter

Die zweite Staffel wurde in Deutschland ab dem 15. Mai 2025 auf Disney+ ausgestrahlt und endete mit einem packenden Cliffhanger. Dieser sorgte weltweit für über fünf Millionen Aufrufe innerhalb von nur fünf Tagen und hinterließ die Fans voller Spannung und Vorfreude auf die nächste Staffel.

Fans dürfen erleichtert sein, denn das Warten auf Staffel 3 hat endlich ein Ende. Am 13. November erscheinen alle neuen Folgen auf Disney+ und das spannende Reality-Drama geht weiter. Staffel 3 wird 10 Episoden haben.

Darum geht es in der Show

„The Secret Lives of Mormon Wives“ hat sich dank ihres schonungslosen Blicks hinter die Kulissen des Alltags der #MomTok-Mormon-Mütter zu einem der faszinierendsten Formate auf Hulu und Disney+ entwickelt. Die Serie begleitet eine Gruppe von Influencerinnen, die ihr Leben zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, persönlichen Hürden und turbulenten Beziehungen zu meistern versuchen.

Worum geht es in Staffel 3?

In der dritten Staffel werden die offenen Konflikte aus der vorherigen Staffel weiter beleuchtet. Die Zuschauer hoffen auf Klärung der Anschuldigungen rund um Jessi Ngatikauras angeblichen Seitensprung und sind gespannt darauf, wie Jen Affleck den Spagat zwischen ihrem Familienalltag und ihrer Rückkehr zu MomTok bewältigt.

Auch die Beziehung zwischen Taylor und Dakota bleibt ein zentraler Handlungsstrang, während die spannungsgeladene Auseinandersetzung zwischen Demi Engemann und Taylors Mutter ebenfalls thematisiert wird. Mit reichlich Drama, emotionalen Herausforderungen und familiären Verstrickungen wird es einen noch tieferen und authentischeren Einblick in das Leben der Mormonen-Mütter geben.

Wird es eine Staffel 4 geben?

Im Oktober 2024 wurde bekanntgegeben, dass die Serie um 20 weitere Episoden verlängert wird (via Deadline). Da Staffel 2 und 3 jeweils 10 Folgen umfassen, wird es wohl auch eine vierte Staffel geben.

