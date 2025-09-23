„The Summer I turned pretty“: Es kommt der Film zur Serie

Drei Staffeln lang lief die Serie „The Summer I turned pretty“ auf Prime Video. Die Serie geht nicht weiter, dafür steht ein Film in den Startlöchern.

„The Summer I turned pretty“: Nach dem Serienende kommt der Film

Fans der Prime Video Serie „The Summer I turned pretty“ müssen nicht lange traurig sein: Denn obwohl die Serie mit der dritten Staffel endet, verspricht der Abspann eine anderweitige Fortsetzung: So soll ein Film die Geschichte von Belly und Conrad abrunden. Wann der Film allerdings erscheint, ist noch völlig unklar.

Wer die Bücher kennt, wird sich eventuell über das Serienende von „The Summer I turned pretty“ wundern. Im Video seht ihr, warum:

Das ist bisher über den Film bekannt

Auch wenn noch kein Veröffentlichungsdatum feststeht, ist zumindest klar, wer das Drehbuch für den Film schreibt: Es ist erneut Jenny Han, die auch die Bücher und die Drehbücher der Serie verfasst hat. Spätestens seit ihrer Ankündigung auf ihrem Instagram-Account sind die Fans in heller Aufregung:

Manche bitten sogar darum, dass der Film vier oder fünf Stunden lang werden soll.

Auch Amazon kündigt an, dass das finale Kapitel von Bellys Geschichte in einem Film erzählt werden soll. Allerdings offenbart die Plattform noch keine inhaltlichen Details. Lediglich Jenny Han wird zitiert, die einen weiteren großen Meilenstein auf Bellys Reise im Film verarbeiten will.

Dementsprechend sind auch die bekannten Gesichter von Lola Tung als Isabel „Belly“ Conklin, Christopher Briney als Conrad Fisher und Gavin Casalegno als Jeremiah Fisher im Film dabei. Auch andere Cast-Mitglieder wie Sean Kaufman als Steven Conklin, Jackie Chung als Bellys Mutter, Rain Spencer als Taylor Jewel und Rachel Blanchard als Susannah Fisher sollen zu sehen sein.

Spoiler-Alarm: So endet die dritte Staffel

Geht es nach den Bücher von „The Summer I turned pretty“, löst sich das Dreiergespann zwischen Belly, Conrad und Jeremiah am Ende auf. Nach zwei Jahren Funkstille und späterem Briefkontakt taucht Conrad bei Bellys Abschlussfeier auf, die beiden kommen schlussendlich wieder zusammen und heiraten sogar. Jeremiah nimmt als Gast an ihrer Hochzeit teil, inklusive einer unbekannten weiblichen Begleitung.

Die Serie weicht jedoch von diesem Buchende ab: Nicht erst in Folge elf der dritten Staffel ist einiges anders. Bereits die drei letzten Folgen zeigen Abweichungen. So verbringt Belly ihr Auslandsjahr nicht in Spanien, sondern in Paris. Dort sucht Conrad sie auf, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch er muss einiges an Geduld aufbringen, bis sich Belly eingesteht, dass sie seine Gefühle erwidert.

Die gesamte dritte und damit letzte Staffel endet damit, dass beide wieder ein Paar werden und gemeinsam nach Cousins Beach zurückkehren. In einer Hochzeit endet die Serie allerdings nicht. Die bleibt, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, für den Film offen.