„The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3 Episode 11: Start vom Finale im Stream

Das Finale von „The Summer I Turned Pretty“ steht bevor. Doch wann geht es genau los? Wann ihr die elfte Folge im Stream seht, erfahrt ihr hier.

Start der dritten Staffel

Die dritte und finale Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ startete am 16. Juli 2025 bei Amazon Prime Video. Passend zum sommerlichen Titel kehrt die beliebte Teen-Serie in der warmen Jahreszeit zurück und bringt das große Gefühlschaos zwischen Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) zu einem Abschluss. Mit elf neuen Folgen, mehr als je zuvor, verspricht Amazon ein emotional aufgeladenes Serienfinale.

Wann kommt das Finale im Stream?

Anders als bei vielen andere Serien veröffentlicht Prime Video die elf neuen Folgen nicht alle am selben Tag. Zum Start am 16. Juli 2025 gab es die ersten zwei Episoden, danach erscheinen wöchentlich immer mittwochs ab 9 Uhr je eine neue Folge. Die letzte Folge, und damit das große Finale, ist somit für den 17. September 2025 angesetzt und trägt den Namen „Love Game“:

Episode Titel Start 1 Summer House 16. Juli 2025 2 Summer Dress 16. Juli 2025 3 Summer Nights 23. Juli 2025 4 Summer Heat 30. Juli 2025 5 Summer Catch 6. August 2025 6 Summer Tides 13. August 2025 7 Summer Love 20. August 2025 8 Love Lost 27. August 2025 9 Love Scene 3. September 2025 10 Love Sick 10. September 2025 11 Love Game 17. September 2025

Seht euch im Video von kino.de schon einmal den Trailer zur dritten Staffel an:

Worum geht es in „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3?

Inhaltlich wird sich Staffel 3 voraussichtlich am dritten und letzten Band der Romantrilogie von Jenny Han orientieren (auf Amazon ansehen). Die Autorin ist nicht nur Schöpferin der Vorlage, sondern auch direkt an der Serienproduktion beteiligt, was für eine treue Umsetzung spricht.

Auch wenn es schon in Staffel 2 kleinere Abweichungen gab, dürfte die Serie die großen emotionalen Linien der Buchreihe beibehalten: Coming-of-Age-Momente, Freundschaft, Familie und natürlich die zentrale Liebesgeschichte stehen erneut im Fokus. Fans dürfen sich auf einen bittersüßen Sommer freuen, der Bellys Geschichte zu einem runden Ende bringt.