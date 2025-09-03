Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  „The Summer I Turned Pretty" Staffel 3 Folge 10: Start der neuen Folge

Marc Philipp,
2 min Lesezeit
Das Liebeschaos um Belly geht weiter.
Das Liebeschaos um Belly geht weiter. (© Peter Taylor / Amazon / Bildbearbeitung GIGA)
Langsam aber sicher neigt sich die neue Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ dem großen Finale zu. Wann die zehnte Episode im Stream startet, verraten wir euch hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Start der dritten Staffel
  2. 2.Wann kommt Folge 10 im Stream?
  3. 3.Worum geht es in „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3?

Start der dritten Staffel

Die dritte und finale Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ startete am 16. Juli 2025 bei Amazon Prime Video. Passend zum sommerlichen Titel kehrt die beliebte Teen-Serie in der warmen Jahreszeit zurück und bringt das große Gefühlschaos zwischen Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) zu einem Abschluss. Mit elf neuen Folgen, mehr als je zuvor, verspricht Amazon ein emotional aufgeladenes Serienfinale.

„The Summer I Turned Pretty“ bei Prime Video

Wann kommt Folge 10 im Stream?

Anders als bei vielen andere Serien veröffentlicht Prime Video die elf neuen Folgen nicht alle am selben Tag. Zum Start am 16. Juli 2025 gab es die ersten zwei Episoden, danach erscheinen wöchentlich immer mittwochs ab 9 Uhr je eine neue Folge. Die letzte Folge, und damit das große Finale, ist somit für den 17. September 2025 angesetzt. Folge 10 trägt den Titel „Love Sick“ und startet am 10. September 2025:

Episode

Titel

Start

1

Summer House

16. Juli 2025

2

Summer Dress

16. Juli 2025

3

Summer Nights

23. Juli 2025

4

Summer Heat

30. Juli 2025

5

Summer Catch

6. August 2025

6

Summer Tides

13. August 2025

7

Summer Love

20. August 2025

8

Love Lost

27. August 2025

9

Love Scene

3. September 2025

10

Love Sick

10. September 2025

11

Love Game

17. September 2025

Seht euch im Video von kino.de schon einmal den Trailer zur dritten Staffel an:

Poster

Worum geht es in „The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3?

Inhaltlich wird sich Staffel 3 voraussichtlich am dritten und letzten Band der Romantrilogie von Jenny Han orientieren (auf Amazon ansehen). Die Autorin ist nicht nur Schöpferin der Vorlage, sondern auch direkt an der Serienproduktion beteiligt, was für eine treue Umsetzung spricht.

Auch wenn es schon in Staffel 2 kleinere Abweichungen gab, dürfte die Serie die großen emotionalen Linien der Buchreihe beibehalten: Coming-of-Age-Momente, Freundschaft, Familie und natürlich die zentrale Liebesgeschichte stehen erneut im Fokus. Fans dürfen sich auf einen bittersüßen Sommer freuen, der Bellys Geschichte zu einem runden Ende bringt.

