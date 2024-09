„The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 2: Start und neuer Trailer

Praktisch direkt mit dem Start des Spin-Offs kam bereits die gute Nachricht: „TWD: Daryl Dixon“ Staffel 2 ist in Planung und erscheint noch 2024. Auch meldet sich AMC mit einem neuen Trailer und gleich zwei Postern der zweiten Season zurück. Wann „The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 2 startet, erfahrt ihr hier.

Das Zombie-Apokalypsen-Franchise erlebt mit den Spin-Offs zu AMCs „The Walking Dead“ eine Renaissance. Insbesondere die Geschichte rund um den ursprünglichen Einzelgänger Daryl Dixon (Norman Reedus) entpuppt sich als Erfolg. „TWD: Daryl Dixon“ Staffel 2 startet am 29. September 2024 – genau ein Jahr nach der ersten Season.

„TWD: Daryl Dixon“ Staffel 2: Start in Deutschland

Dabei ist jedoch abzuwarten, ob die zweite Staffel des Spin-Offs zeitgleich in Deutschland zu der Ausstrahlung in den USA veröffentlicht wird. Die erste Staffel von „TWD: Daryl Dixon“ erschien erst zwei Monate nach der Premiere in Nordamerika.

Allerdings lässt sich auf ein zeitgleiches Veröffentlichungsdatum hoffen. Die Premiere von „The Walking Dead: The Ones Who Live“ startete auf MagentaTV in Deutschland einen Tag später als in den Vereinigten Staaten.



Mittlerweile hat AMC nicht nur einen, sondern gleich einen zweiten Trailer für die kommende Season von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ veröffentlicht:

Zusätzlich können sich Fans über zwei neue Poster freuen. Zu sehen sind natürlich Norman Reedus und Melissa McBride in ihren Rollen als Daryl und Carol:

© AMC

© AMC

Der Cast von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 2

In Staffel 2 von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ treffen wir eine alte Bekannte wieder. Mit dem Untertitel „The Book of Carol“ ist Fans von „The Walking Dead“ klar, wer sich in der zweiten Staffel dazu gesellen wird.

Melissa McBride schlüpft erneut in die Schuhe der Carol und wird ein integraler Teil der zweiten Staffel sein. Auf der Suche nach Daryl verschlägt es sie nach Maine und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach Frankreich, wo wir ein Wiedersehen mit Daryl erwarten können.

Zusätzlich zu Carol kommt ein weiteres neues Gesicht in die Welt von „The Walking Dead: Daryl Dixon“: Manish Dayal spielt Ash, einen Ingenieur aus Maine. Der Cast sieht bisher wie folgt aus:

Norman Reedus als Daryl Dixon

Melissa McBride als Carol Peletier

Louis Puech Scigliuzzi als Laurent

Clémence Poésy als Isabelle

Anne Charrier als Genet

Laïka Blanc-Francard als Sylvie

Romain Levi als Codron

Adam Nagaitis als Quinn

Manish Dayal als Ash

Wusstet ihr, dass es Daryl Dixon in der Comicvorlage von „The Walking Dead“ gar nicht gibt? Die Rolle wurde eigens für Norman Reedus geschrieben, da dieser die Produzenten beim Casting so von sich überzeugte, dass sie die Serie nicht ohne ihn beginnen wollten. Wie die Welt von „The Walking Dead“ also ohne ihn aussieht, könnt ihr in den Comics nachlesen.

The Walking Dead Band 1: Gute alte Zeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2024 12:15 Uhr

Was passiert in „The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 2?

Spoiler-Warnung: Es folgen Spoiler zur ersten Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“.

Ein großer Handlungsstrang in der zweiten Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ wird vermutlich das Wiedersehen von Daryl und Carol darstellen. Es könnte jedoch eine Weile dauern, bis Carol es zu Daryl geschafft hat.

Laurents mysteriöse Fähigkeiten sind ein weiterer wichtiger Punkt für die Geschichte, so könnte er doch die Lösung aller Probleme sein und ein neues Zeitalter einläuten – zumindest laut den Nonnen von Saint Bernadette. Ob der Junge immun ist, wurde in der ersten Staffel allerdings noch nicht bewiesen.

Daryl könnte sich auch im Kampf zwischen Genet’s Pouvoir des Vivantes und der Union de l'espoire wiederfinden, auch wenn er es in der vorherigen Staffel so gut wie möglich versucht hat zu vermeiden. Was genau jedoch passiert, wissen wir erst, wenn „The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 2 auf unseren Bildschirmen erscheint.

