„The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 3 Folge 5: Start der neuen Episode

Daryl und Carol setzen ihre Reise quer durch Europa fort. In Staffel 3 von „The Walking Dead Daryl Dixon“ erleben die beiden TWD-Veteranen neue Abenteuer im Stream in Deutschland. Wir verraten euch, was euch in den kommenden Folgen erwartet und wann ihr die fünfte Folge seht.

„TWD: Daryl Dixon“ Staffel 3 im Stream

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ startet im Stream

Noch bevor die zweite Staffel ihren Start in Deutschland feiern konnte, hatte die Produktion von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bereits begonnen. Seit August 2024 wurden die neuen Episoden der AMC-Serie produziert. Das ging zumindest aus einem X/Twitter-Post von Hauptdarsteller Norman Reedus hervor:

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ erscheint am 8. September im deutschen Stream. Damit kommen die neuen Folgen einen Tag nach dem Start auf dem US-Heimatsender AMC. Im Stream seht ihr die dritte Staffel bei MagentaTV.

Start von „TWD: Daryl Dixon“ Staffel 3 Episode 5

Die dritte Staffel wird sieben Episoden umfassen und im wöchentlichen Turnus veröffentlicht. Die Titel der Episoden sind dieses Mal in Spanisch, was auf den Handlungsort der neuen Folgen zurückzuführen ist. Folge 5 von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ startet am 6. Oktober und trägt den Titel „Limbo“. Alle weiteren Starttermine findet ihr hier:

Folge Titel Start 1 Costa da Morte 8. September 2025 2 La Ofrenda 15. September 2025 3 El Sacrificio 22. September 2025 4 La Justicia Fronteriza 29. September 2025 5 Limbo 6. Oktober 2025 6 Contrabando 13. Oktober 2025 7 Solaz del Mar 19. Oktober 2025

Von Frankreich nach England und Spanien

Carol und Daryl sagen Adieu zu Frankreich und ziehen weiter. Ihre Reise wird sie nach England und Spanien führen – das zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise. In der ersten Episode wird sich das Duo in London wiederfinden (Quelle: Collider) – das bestätigen Fotos vom Set:

Die britischen Schauplätze wurden dabei in Spanien aufgebaut (Quelle: CBR). Ob es bei den beiden europäischen Ländern bleibt, ist noch offen.

In der dritten Staffel sucht das Duo nach einem Weg zurück in die USA. Zusätzlich könnte ein weiteres Mitglied der Grimes-Familie einen Auftritt in Staffel 3 erhalten: Jeffrey Grimes. Dieser wird in der Sonderausgabe der Comic-Vorlage „The Walking Dead: Der Fremde“ erwähnt.

Ricks Bruder soll demnach wenige Wochen vor dem Ausbruch der Apokalypse nach Barcelona gereist sein. Allerdings wurde der zweite Grimes bisher in keiner Weise innerhalb der Serien-Formate erwähnt. Seine Geschichte innerhalb des Comics würde ein Treffen mit Carol und Daryl zudem unmöglich machen. Sollte Jeffrey Grimes doch zu sehen sein, wäre dies nicht das erste Mal, dass sich „The Walking Dead“ Freiheiten gegenüber der Comic-Vorlage nimmt.

Die neuen Umgebungen werden in der dritten Staffel für reichlich Herausforderungen für Carol und Daryl sorgen. Ob die beiden es tatsächlich zurück in die USA schaffen, ist basierend auf einer Aussage von Showrunner David Zabel fraglich:

I think its a great way to keep it fresh and to give new stimuli to these characters who have seen and done so much. There are all kinds of conversations about what a season 4 might look like, and what are some other places the show could go. (Quelle: Collider

Zabel betont, dass die neuen Schauplätze frischen Wind bringen und neue Handlungsstränge für die Charaktere bieten. Auch würden Überlegungen über weitere Ortschaften existieren, die in der vierten Staffel erkundet werden könnten. Ob dabei andere Länder in Europa gemeint sind oder vielleicht doch neue Bundesstaaten der USA, bleibt offen.

Neuer Cast mit bekannten Gesichtern

Mit dem Abschied von Frankreich fallen einige bekannte Charaktere weg, doch viele neue Gesichter könnten die Geschichte bereichern. Verständlicherweise werden Melissa McBride und Norman Reedus wieder in ihre Rollen als Carol und Daryl schlüpfen. Zusätzlich wurden bereits einige wenige Schauspieler „TWD: Daryl Dixon“ bestätigt.



Neben Stephen Merchant („The Office“) finden sich unter ihnen diese Darsteller:

Norman Reedus als Daryl Dixon

Melissa McBride als Carol Peletier

Stephen Merchant

Eduardo Noriega

Oscar Jaenada

Alexandra Masangkay

Candela Saitta

Hugo Arbues

Stephen Merchant wird in der ersten Episode der dritten Staffel zu sehen sein. (© Screenshot GIGA / AMC)

