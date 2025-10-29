„The Walking Dead: Daryl Dixon“ Staffel 4 kommt! Alles zum Serienfinale und Daryls Zukunft

Die Reise von Daryl Dixon geht weiter – aber nicht mehr lange. AMC hat bestätigt, dass es eine 4. Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ geben wird. Damit bekommt das Spin-off um den beliebten TWD-Veteranen ein weiteres Kapitel, das gleichzeitig den Abschluss der Daryl-Dixon-Saga markieren soll. Hier erfahrt ihr, wann die neue Staffel starten könnte, welche Stars zurückkehren und was euch inhaltlich erwartet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann startet Staffel 4 von „The Walking Dead: Daryl Dixon“?

Ein genauer Starttermin für die vierte Staffel steht noch nicht fest. Nach aktuellen Informationen befindet sich das Projekt in der Produktion – die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Laut einem Video mit Norman Reedus und Melissa McBride, befand sich eines der Sets in Spanien:

Entsprechend der Dreharbeiten könnte die Staffel Herbst 2026 erscheinen. Damit würde die Serie ihrem regelmäßigen Rhythmus von einem Jahr zwischen den Staffeln treu bleiben. In Deutschland ist davon auszugehen, dass neue Folgen wie gewohnt über MagentaTV verfügbar sein werden, sobald AMC den internationalen Release freigibt.

Anzeige

Was könnte in Staffel 4 passieren?

Noch gibt es keine offizielle Inhaltsangabe – dass Daryl und Carol weiterhin im Mittelpunkt stehen, ist zu erwarten. Laut einem Interview mit David Zebel, dem Showrunner der Serie, soll die vierte Staffel zwar das Ende von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ sein – aber nicht zwingend das Ende der Charaktere. Weitere Infos zur Handlung wurden Stand Oktober 2025 noch nicht preisgegeben.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ im Stream

Auch Beziehungen zu anderen The-Walking-Dead-Serien wie The Ones Who Live oder Dead City könnten eine Rolle spielen. Inwiefern, lässt sich erst sagen, wenn es mehr Informationen zu den neuen Episoden gibt.

Wer ist im Cast von Staffel 4 dabei?

Bestätigt ist bislang die Rückkehr von:

Norman Reedus als Daryl Dixon

als Daryl Dixon Melissa McBride als Carol Peletier

Anzeige

Ob weitere Figuren aus den früheren Staffeln oder anderen Spin-offs auftauchen, ist derzeit unklar. AMC hält sich mit Details zurück, doch neue Nebencharaktere und Antagonisten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazustoßen.