The Weeknd Tour 2026: Tickets und Termine für das Deutschlandkonzert

The Weeknd kommt mit seiner „After Hours til Dawn“-Tour 2026 endlich nach Europa. Alles, was ihr zu den kommenden Terminen wissen müsst, findet ihr hier.

Tickets für The Weeknd

Die „After Hours til Dawn“-Tour bekommt einen Deutschland-Termin

Noch im Januar hat The Weeknd weitere Tourpläne verkündet für 2025 verkündet. Die ausgiebige Stadion-Tour begann im Mai in Phoenix und findet ihr US-Ende im September in San Antonio. Jetzt kündigte der Musiker Konzerte in Europa an und kommt dabei auch nach Deutschland! Am 30. Juli spielt The Weeknd in Frankfurt. Begleitet wird er dabei erneut von Playboi Carti.

Telekom-Presale

Tickets für das Frankfurt-Konzert von The Weeknd

Wer an die begehrten Karten zur „After Hours til Dawn Tour“ kommen will, sollte sich für den Presale auf der offiziellen Webseite von The Weeknd registrieren. Ende der Registrierungsphase ist Sonntag, der 7. September, um Mitternacht.

Bei der Anmeldung gebt ihr eure E-Mail-Adresse sowie euer Land an. Danach erhaltet ihr eine E-Mail, die den Freischaltcode für den Presale enthält. Diesen könnt ihr dann am 9. September um 12 Uhr verwenden, um eure Tickets zu kaufen. Kunden der Telekom haben ab dem 9. September um 14 Uhr die Chance Prio-Tickets zu erwerben.

Ticketmaster-Kunden können bereits am 11. September um 12 Uhr Karten kaufen. Der generelle Verkauf für Tickets für The Weeknd startet am 12. September um 12 Uhr auf Ticketmaster.

Hier nochmal alle Ticketverkäufe auf einem Blick:

9. September um 12 Uhr: Artist-Presale (Registrierung bis 7. September erforderlich)

9. September um 14 Uhr: Telekom-Prio-Presale

11. September um 12 Uhr: Ticketmaster-Presale

12. September um 12 Uhr: Genereller Verkaufstart

„After Hours til Dawn Tour“ läuft seit 2022

Mit seiner „After Hours til Dawn Tour“ hat The Weeknd ein futuristisches Spektakel um die Welt geschickt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her – 2022 war der Beginn der Tour, die 2023 enden sollte. Doch das Ende ist noch nicht erreicht und The Weeknd plante 2024 die Tour zu beenden.

Genau genommen handelt es sich dabei um die Konzerte in Australien und Neuseeland, denn diese wurden aus „unvorhersehbaren Umständen“ gestrichen. Die elf abgesagten Konzerte haben wurden Ende 2024 mit Ersatzterminen bestückt.

Zwar waren dies nur vier neue Termine, die auf die elf abgesagten folgen, aber immerhin fand so die „After Hours til Dawn Tour“ von The Weeknd nach mehreren Jahren seinen Schluss – so zumindest der Anschein.

The Weeknd kündigte am 17. Dezember 2024 während des Spotify’s Billions Club Concert an, dass er auch 2025 auf der Bühne stehen wird. Dies bestätigte der Sänger im Januar auf Instagram.

„Hurry Up Tomorrow“: Das neue Album von The Weeknd

Mit seinem Album „Hurry Up Tomorrow“ will The Weeknd die aktuelle Ära, in der er sich befindet, endgültig beenden. Eine neue Platte würde die Trilogie von „After Hours“ und „Dawn FM“ komplettieren und gleichzeitig ein neues Zeitalter des Musikers einläuten. „Hurry Up Tomorrow“ erschien am 31. Januar 2025.

Diese neue Ära könnte aber auch das Ende von The Weeknd bedeuten. In einem Interview mit W Magazine sagte dieser dazu:

Das Album, an dem ich jetzt arbeite, ist wahrscheinlich mein letztes Hurra als The Weeknd. Das ist etwas, das ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann.

In dem gleichen Interview erwähnt er jedoch, dass er lediglich die Persona von The Weeknd ablegen würde und weiterhin Musik produzieren will – nur eben unter einem anderen Namen.

