The Witcher 4: Gute Nachrichten für die wartenden Fans

The Witcher 3 feiert 2025 bereits sein 10-jähriges Jubiläum. Fans warten deshalb sehnlichst auf den Nachfolger und hier hat sich in den letzten Wochen einiges getan, wie CEO Michał Nowakowski bestätigt.

The Witcher 4: Studio erreicht wichtigen Meilenstein

CD Projekt veröffentlicht regelmäßig Finanzberichte, die oft spannende Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen bieten. In einer offiziellen Stellungnahme zum neuesten Report bestätigte CEO Michał Nowakowski, dass das Spiel die Vorproduktionsphase abgeschlossen habe und dass das Entwicklungsteam bald einen wichtigen Meilenstein erreichen werde, der den Übergang in die volle Produktionsphase markiere (Quelle: Finanzbericht / CD Projekt).



Seit März 2024 sind weitere Mitarbeiter in das Polaris-Team gewechselt, wie eine neue Grafik veranschaulicht. An dem kommenden Witcher-Spiel arbeiten mit Abstand die meisten Entwickler, das heißt allerdings nicht, dass der Release von The Witcher 4 kurz bevorsteht. Obwohl CD Projekt derzeit den Fokus auf dieses Spiel legt, wird die Entwicklung noch einige Jahre in Anspruch nehmen.



Neben Polaris arbeitet CD Projekt an weiteren Spielen. So entwickelt das Bostoner Studio des Unternehmens beispielsweise Projekt Orion, das als Nachfolger des Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 gilt.

Die Grafik zeigt, wie viele Mitarbeiter an welchem Spiel arbeiten. (© CD Projekt)

Was wissen wir über The Witcher 4?

Das kommende Witcher-Spiel Polaris soll einen neuen Protagonisten haben, jedoch an die vorherige Trilogie mit Geralt als Hauptfigur anknüpfen. Geralt wird laut seinem englischen Synchronsprecher Doug Cockle im Spiel auftauchen, jedoch nicht im Mittelpunkt stehen (Quelle: YouTube).



Es wird spekuliert, dass der neue Hauptcharakter zur Schule des Luchses gehört, da ein Luchs-Amulett im Teaser-Bild gezeigt wird. Das Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert, soll außerdem den Auftakt einer neuen Trilogie markieren, die innerhalb von sechs Jahren nach dem Release abgeschlossen sein soll.

