The Witcher 4: Schauspieler verrät wichtiges Detail

Die Arbeit an dem langersehnten RPG-Sequel The Witcher 4 ist in vollem Gange. Nun meldet sich Geralts Voice Actor zu Wort und macht Fans mit einem kryptischen Versprechen noch mehr Lust auf das kommende Fantasy-Abenteuer.

The Witcher 4: Geralt kommt zurück

Voice Actor Doug Cockle hat Geralt von Riva in der englischen Sprachfassung über seine letzten drei Abenteuer hinweg seine Stimme geliehen. Jetzt hat der Schauspieler einen kleinen Einblick in das kommende Abenteuer gegeben.



In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Fall Damage hat Cockle einen kleinen Teaser zu The Witcher 4 fallen gelassen, sich dabei aber trotzdem nicht allzu weit aus der Deckung begeben.

Cockle sagt, dass Geralt einen Auftritt in The Witcher 4 haben wird – doch wie präsent er in dem RPG sein wird, sei noch ungewiss. Sicher sei aber, dass das Spiel sich nicht um Geralt drehen wird, sondern um eine noch nicht bestätigte Figur:

The Witcher: CD Projekt Red hat große Pläne

Dass Geralt von Riva nicht die Hauptrolle in The Witcher 4 spielen wird, war bereits angedeutet worden. Viele Fans wird es da vermutlich freuen, dass der grummelige Hexer immerhin in anderer Form in dem Rollenspiel auftreten wird, auch wenn der Umfang nach Cockles Aussagen keinesfalls klarer geworden ist.

Nur weil Geralt in The Witcher 4 nicht die Hauptrolle übernehmen wird, bedeutet das übrigens nicht automatisch, dass Spieler in Zukunft größtenteils auf ihn verzichten müssen – schließlich hat CD Projekt Red zusätzlich noch zwei andere The-Witcher-Projekte in Arbeit.



Das erste Spiel der Reihe wird unter dem Codenamen Canis Majoris ein vollwertiges Remake erhalten. Darüber hinaus ist ebenfalls noch ein Multiplayer-Projekt in Entwicklung. Über Project Sirius ist aktuell allerdings noch nichts Genaueres bekannt.

