„The Witcher“ Staffel 4: Neuer Trailer kurz vor dem Start

„The Witcher“ Staffel 4 steht in den Startlöchern und wir wissen auch endlich, wann es so weit ist. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf den neuen Geralt und das Kommende gibt.
Alles Wichtige in Kürze
Wann startet „The Witcher“ Staffel 4?
Wie viele Folgen hat die Staffel?
Wer spielt Geralt jetzt?
Auf welchem Buch basiert die Staffel?
Kommt eine weitere Season?
Starttermin von „The Witcher“ Staffel 4
Lange mussten sich Fans gedulden, doch jetzt ist es offiziell: „The Witcher“ Staffel 4 startet am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Alle acht Folgen erscheinen wie gewohnt auf einen Schlag im Stream.
Der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer zeigt zum ersten Mal Liam Hemsworth in der Rolle von Geralt von Riva. Neben ihm taucht auch Laurence Fishburne als Vampir Regis auf. Außerdem ist Milva (Meng’er Zhang) zu sehen, eine Bogenschützin, die Geralt auf seiner Reise unterstützt.
Der Cast: Ein neuer Witcher und ein alter Bekannter
Die vierte Staffel bringt den größten Umbruch in der Serie mit sich: Henry Cavill kehrt nicht zurück. Stattdessen übernimmt Liam Hemsworth die Rolle des Hexers.
Die Neubesetzung des Hexers mit Hemsworth kam bei einigen Fans nicht gut an. Hemsworth sieht es jedoch als große Ehre an, die Rolle übernehmen zu können – immerhin ist er ein großer Fan von „The Witcher“ (Quelle: Collider).
Mit Liam Hemsworth sind die Neuzugänge im Cast von „The Witcher“ Staffel 4 aber noch nicht abgehakt. Laurence Fishburne wird als der Vampir Regis zu sehen sein. Der Charakter, der sowohl in den Büchern als auch in den Spielen erscheint, gehört zu den „höheren Vampiren“.
Mit Hemsworth und Fishburne ist der Cast aber längst nicht komplett. Neben bekannten Gesichtern stoßen neue Figuren hinzu:
- Liam Hemsworth als Geralt von Riva
- Freya Allan als Ciri
- Anya Chalotra als Yennefer
- Joey Batey als Rittersporn
- Laurence Fishburne als Regis
- Sharlto Copley als Leo Bonhart
- Danny Woodburn als Zoltan Chivay
- Meng'er Zhang als Milva
- Bart Edwards als Emhyr var Emreis
Die drei getrennten Wege in „The Witcher“ Staffel 4
Die vierte Staffel basiert wie gewohnt auf den Romanen von Andrzej Sapkowski. Die vierte Staffel wird sich dabei auf den dritten Band der Buchreihe stützen. Erzählt wird die Geschichte in drei Hauptsträngen, die Ciri, Geralt und Yennefer getrennt voneinander begleiten.
Während sich Ciri unter dem Namen Falka der Rattenbande angeschlossen hat, sucht Geralt – erneut – den Kontinent nach ihr ab. Der Hexer vermutet unter anderem, dass sich sein Schützling in Nilfgaard aufhält. Wie Freya Allan (Ciri) in einem Interview mit Screenrant bestätigte, werden sich die beiden die gesamte Staffel nicht über den Weg laufen. Ein Wiedersehen wird also vermutlich erst in der finalen fünften Staffel zustande kommen.
„Ciri's off on her own path and he's off on his own, and so it's, "Forget about Geralt." That's what Ciri's in the zone of. "Let's try and block that out. That never happened. Now I'm Falka; I'm not Ciri."“
Wie geht es nach Staffel 4 weiter?
Netflix hat bereits bestätigt, dass die 5. Staffel nicht nur kommt, sondern auch die Hauptgeschichte der Serie abschließen wird. Geralts und Ciris Reise ist also mit der vierten Staffel keineswegs beendet. Um einen reibungslosen Übergang zu schaffen, werden Staffel 4 und 5 direkt nacheinander gedreht.