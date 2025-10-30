„The Witcher“ Staffel 4 startet im Stream: Alle Folgen im Überblick

„The Witcher“ Staffel 4 startet im Stream und gibt euch neben neuen Folgen auch direkt einen neuen Witcher. Alles was ihr zum Start der neuen Episoden wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alles Wichtige in Kürze Wann startet „The Witcher“ Staffel 4? Am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Wie viele Folgen hat die Staffel? Insgesamt acht Episoden, die alle gleichzeitig erscheinen. Wer spielt Geralt jetzt? Nach dem Ausstieg von Henry Cavill übernimmt Liam Hemsworth die Rolle. Auf welchem Buch basiert die Staffel? Auf dem dritten „The Witcher“-Roman namens „Feuertaufe“ von Andrzej Sapkowski. Kommt eine weitere Season? Ja!

Netflix im Entertainment+-Paket

Anzeige

Starttermin von „The Witcher“ Staffel 4

Lange mussten sich Fans gedulden, doch jetzt ist es offiziell: „The Witcher“ Staffel 4 startet am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Alle acht Folgen erscheinen wie gewohnt auf einen Schlag im Stream.

Der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer zeigt zum ersten Mal Liam Hemsworth in der Rolle von Geralt von Riva. Neben ihm taucht auch Laurence Fishburne als Vampir Regis auf. Außerdem ist Milva (Meng’er Zhang) zu sehen, eine Bogenschützin, die Geralt auf seiner Reise unterstützt.

„The Witcher“ im Stream

Folge Titel Starttermin 1 Was einen nicht umbringt, macht einen stärker 30. Oktober 2025 2 Traum eines erfüllten Wunsches 30. Oktober 2025 3 Prüfung Gottes 30. Oktober 2025 4 Eine Überlebenspredigt 30. Oktober 2025 5 Die Freude am Kochen 30. Oktober 2025 6 Das Ende des Wolfs 30. Oktober 2025 7 Was ich liebe, das trage nicht 30. Oktober 2025 8 Feuertaufe 30. Oktober 2025

Anzeige

Der Cast: Ein neuer Witcher und ein alter Bekannter

Die vierte Staffel bringt den größten Umbruch in der Serie mit sich: Henry Cavill kehrt nicht zurück. Stattdessen übernimmt Liam Hemsworth die Rolle des Hexers.

Die Neubesetzung des Hexers mit Hemsworth kam bei einigen Fans nicht gut an. Hemsworth sieht es jedoch als große Ehre an, die Rolle übernehmen zu können – immerhin ist er ein großer Fan von „The Witcher“ (Quelle: Collider).

Anzeige

Mit Liam Hemsworth sind die Neuzugänge im Cast von „The Witcher“ Staffel 4 aber noch nicht abgehakt. Laurence Fishburne wird als der Vampir Regis zu sehen sein. Der Charakter, der sowohl in den Büchern als auch in den Spielen erscheint, gehört zu den „höheren Vampiren“.

Mit Hemsworth und Fishburne ist der Cast aber längst nicht komplett. Neben bekannten Gesichtern stoßen neue Figuren hinzu:

Liam Hemsworth als Geralt von Riva

Freya Allan als Ciri

Anya Chalotra als Yennefer

Joey Batey als Rittersporn

Laurence Fishburne als Regis

Sharlto Copley als Leo Bonhart

Danny Woodburn als Zoltan Chivay

Meng'er Zhang als Milva

Bart Edwards als Emhyr var Emreis

Anzeige

Die drei getrennten Wege in „The Witcher“ Staffel 4

Die vierte Staffel basiert wie gewohnt auf den Romanen von Andrzej Sapkowski. Die vierte Staffel wird sich dabei auf den dritten Band der Buchreihe stützen. Erzählt wird die Geschichte in drei Hauptsträngen, die Ciri, Geralt und Yennefer getrennt voneinander begleiten.

„Feuertaufe“: Band 3 der Hexer-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 11:17 Uhr

„Der Schwalbenturm“: Band 4 der Hexer-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 09:37 Uhr

Während sich Ciri unter dem Namen Falka der Rattenbande angeschlossen hat, sucht Geralt – erneut – den Kontinent nach ihr ab. Der Hexer vermutet unter anderem, dass sich sein Schützling in Nilfgaard aufhält. Wie Freya Allan (Ciri) in einem Interview mit Screenrant bestätigte, werden sich die beiden die gesamte Staffel nicht über den Weg laufen. Ein Wiedersehen wird also vermutlich erst in der finalen fünften Staffel zustande kommen.

„Ciri's off on her own path and he's off on his own, and so it's, "Forget about Geralt." That's what Ciri's in the zone of. "Let's try and block that out. That never happened. Now I'm Falka; I'm not Ciri."“ Freya Allan gegenüber Screenrant

Anzeige

Wie geht es nach Staffel 4 weiter?

Netflix hat bereits bestätigt, dass die 5. Staffel nicht nur kommt, sondern auch die Hauptgeschichte der Serie abschließen wird. Geralts und Ciris Reise ist also mit der vierten Staffel keineswegs beendet. Um einen reibungslosen Übergang zu schaffen, werden Staffel 4 und 5 direkt nacheinander gedreht.