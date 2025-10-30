Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Till Lindemann „Meine Welt Tour 2025“: Setlist der Konzerte und Festivalpläne 2026

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli,
2 min Lesezeit
Till Lindemann während eines Konzerts
Till Lindemann geht erneut auf Solo-Tour. (© Getty Images / Simone Cecchetti – Corbis / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Der Rammstein-Sänger geht auf Solo-Tour und gibt mehrere Konzerte in Deutschland. Tickets für die Live-Auftritte könnt ihr im Vorverkauf ergattern. Hier erfahrt ihr, in welchen Städten Till Lindemann Konzerte spielt und wo ihr Tickets bekommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Termine für Till Lindemanns „Meine Welt Tour 2025“
  2. 2.Setlist der „Meine Welt Tour 2025“
  3. 3.Till Lindemanns Festival-Tour 2026: Ein Festival, zwei Shows

Termine für Till Lindemanns „Meine Welt Tour 2025“

Die Europa-Tournee von Till Lindemann erstreckt sich über 21 Städte. Die Solo-Tour startet Anfang Herbst 2025 in Deutschland und endet dort zwei Monate später. In Deutschland macht die „Meine Welt Tour 2025“ neunmal Stopp:

  • 29. Oktober: Leipzig in der QUARTERBACK Immobilien ARENA
  • 6. November: Frankfurt in der Festhalle
  • 8. November: Dortmund in der Westfalenhalle
  • 10. November: Dresden in der Messe Dresden
  • 23. November: Hamburg in der Barclays Arena
  • 25. November: München in der Olympiahalle
  • 27. November: Nürnberg in der Arena Nürnberger Versicherung
  • 16. Dezember: Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Anzeige

Setlist der „Meine Welt Tour 2025“

Die Setlist der Konzerte kann von Termin zu Termin variieren. Bisher wurden jedoch die folgenden Songs in dieser Reihenfolge gespielt:

  1. Fat
  2. Und die Engel singen
  3. Schweiss
  4. Altes Fleisch
  5. Golden Shower
  6. Sport frei
  7. Tanzlehrerin
  8. Blut
  9. Allesfresser
  10. Prostitution
  11. Praise Abort
  12. Platz Eins
  13. Du hast kein Herz
  14. Skills in Pills
  15. Fish On / Übers Meer / Knebel
  16. Ich hasse Kinder
Anzeige

Till Lindemanns Festival-Tour 2026: Ein Festival, zwei Shows

Wer Till Lindemann bei der „Meine Welt Tour 2025“ verpasst hat, hat die Möglichkeit den Rammstein-Sänger im Juli 2026 live zu erleben. Lindemann spielt am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig das „Till Fest 2026“. Stand Oktober 2025 gibt es noch keine Infos über den Ticketverkauf – Termine dazu sollen aber laut der Ankündigung auf Facebook noch folgen.

Was Fans am 3. und 4. Juli 2026 genau erwartet, lässt der Sänger noch nicht ganz durchblicken. In der Ankündigung wird jedoch von zwei Shows und zwei Welten gesprochen. Die beiden Konzerte an den zwei Tagen werden sich also vermutlich voneinander unterscheiden.

Anzeige