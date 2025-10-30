Till Lindemann „Meine Welt Tour 2025“: Setlist der Konzerte und Festivalpläne 2026

Der Rammstein-Sänger geht auf Solo-Tour und gibt mehrere Konzerte in Deutschland. Tickets für die Live-Auftritte könnt ihr im Vorverkauf ergattern. Hier erfahrt ihr, in welchen Städten Till Lindemann Konzerte spielt und wo ihr Tickets bekommt.
Termine für Till Lindemanns „Meine Welt Tour 2025“
Die Europa-Tournee von Till Lindemann erstreckt sich über 21 Städte. Die Solo-Tour startet Anfang Herbst 2025 in Deutschland und endet dort zwei Monate später. In Deutschland macht die „Meine Welt Tour 2025“ neunmal Stopp:
- 29. Oktober: Leipzig in der QUARTERBACK Immobilien ARENA
- 6. November: Frankfurt in der Festhalle
- 8. November: Dortmund in der Westfalenhalle
- 10. November: Dresden in der Messe Dresden
- 23. November: Hamburg in der Barclays Arena
- 25. November: München in der Olympiahalle
- 27. November: Nürnberg in der Arena Nürnberger Versicherung
- 16. Dezember: Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Setlist der „Meine Welt Tour 2025“
Die Setlist der Konzerte kann von Termin zu Termin variieren. Bisher wurden jedoch die folgenden Songs in dieser Reihenfolge gespielt:
- Fat
- Und die Engel singen
- Schweiss
- Altes Fleisch
- Golden Shower
- Sport frei
- Tanzlehrerin
- Blut
- Allesfresser
- Prostitution
- Praise Abort
- Platz Eins
- Du hast kein Herz
- Skills in Pills
- Fish On / Übers Meer / Knebel
- Ich hasse Kinder
Till Lindemanns Festival-Tour 2026: Ein Festival, zwei Shows
Wer Till Lindemann bei der „Meine Welt Tour 2025“ verpasst hat, hat die Möglichkeit den Rammstein-Sänger im Juli 2026 live zu erleben. Lindemann spielt am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig das „Till Fest 2026“. Stand Oktober 2025 gibt es noch keine Infos über den Ticketverkauf – Termine dazu sollen aber laut der Ankündigung auf Facebook noch folgen.
Was Fans am 3. und 4. Juli 2026 genau erwartet, lässt der Sänger noch nicht ganz durchblicken. In der Ankündigung wird jedoch von zwei Shows und zwei Welten gesprochen. Die beiden Konzerte an den zwei Tagen werden sich also vermutlich voneinander unterscheiden.