Till Lindemann „Meine Welt Tour 2025“: Setlist der Konzerte und Festivalpläne 2026

Der Rammstein-Sänger geht auf Solo-Tour und gibt mehrere Konzerte in Deutschland. Tickets für die Live-Auftritte könnt ihr im Vorverkauf ergattern. Hier erfahrt ihr, in welchen Städten Till Lindemann Konzerte spielt und wo ihr Tickets bekommt.

Termine für Till Lindemanns „Meine Welt Tour 2025“

Die Europa-Tournee von Till Lindemann erstreckt sich über 21 Städte. Die Solo-Tour startet Anfang Herbst 2025 in Deutschland und endet dort zwei Monate später. In Deutschland macht die „Meine Welt Tour 2025“ neunmal Stopp:

29. Oktober: Leipzig in der QUARTERBACK Immobilien ARENA

6. November: Frankfurt in der Festhalle

8. November: Dortmund in der Westfalenhalle

10. November: Dresden in der Messe Dresden

23. November: Hamburg in der Barclays Arena

25. November: München in der Olympiahalle

27. November: Nürnberg in der Arena Nürnberger Versicherung

16. Dezember: Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Setlist der „Meine Welt Tour 2025“

Die Setlist der Konzerte kann von Termin zu Termin variieren. Bisher wurden jedoch die folgenden Songs in dieser Reihenfolge gespielt:

Fat Und die Engel singen Schweiss Altes Fleisch Golden Shower Sport frei Tanzlehrerin Blut Allesfresser Prostitution Praise Abort Platz Eins Du hast kein Herz Skills in Pills Fish On / Übers Meer / Knebel Ich hasse Kinder

Till Lindemanns Festival-Tour 2026: Ein Festival, zwei Shows

Wer Till Lindemann bei der „Meine Welt Tour 2025“ verpasst hat, hat die Möglichkeit den Rammstein-Sänger im Juli 2026 live zu erleben. Lindemann spielt am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig das „Till Fest 2026“. Stand Oktober 2025 gibt es noch keine Infos über den Ticketverkauf – Termine dazu sollen aber laut der Ankündigung auf Facebook noch folgen.

Was Fans am 3. und 4. Juli 2026 genau erwartet, lässt der Sänger noch nicht ganz durchblicken. In der Ankündigung wird jedoch von zwei Shows und zwei Welten gesprochen. Die beiden Konzerte an den zwei Tagen werden sich also vermutlich voneinander unterscheiden.