Toll für Marvel- und Star-Wars-Fans: Für diese Serien braucht ihr kein Disney+ mehr

Normalerweise müsst ihr ohne Disney+-Abo auf die Serien aus dem Star-Wars- und Marvel-Universum verzichten – doch es gibt einige Ausnahmen. Disney hat angekündigt, dass Hits wie Loki Season 2 und Star Wars: Ahsoka Season 1 einen 4K-Blu-ray-Release erhalten werden.

Disney+-Serien erscheinen auf 4K-Blu-ray

Disney bringt noch dieses Jahr Collector’s Editions von vier populären Serien auf 4K-Blu-ray heraus. Das Unternehmen hat angekündigt, dass sich Marvel-Fans auf physische Versionen von Loki Staffel 2 sowie Hawkeye Staffel 1 freuen können.

Anzeige

Star-Wars-Fans gehen ebenfalls nicht leer aus und bekommen Ahsoka Staffel 1 sowie The Mandalorian Staffel 3 als Disc-Versionen.

Alle vier Serienstaffeln erscheinen in limitierten Steelbooks und beinhalten unter anderem jede Menge Bonusmaterial wie Gag Reels und gelöschte Szenen. Die Folgen verfügen über eine 4K-Auflösung mit Dolby Vision sowie eine englische Dolby-Atmos-Tonspur. Der Release soll am 3. Dezember 2024 in den USA erfolgen.

Anzeige

Zwar ist bislang noch keine europäische Veröffentlichung angekündigt, doch dies wird voraussichtlich bald erfolgen – schließlich hat Disney dies in der Vergangenheit ebenfalls so gehandhabt. (Quelle: Bluray-Disc)

Loki, Andor und mehr auf Blu-ray sichern

Disney hat bereits mehrere seiner Streaming-Serien als limitierte Steelbook-Editionen auf den Markt gebracht – darunter die ersten beiden Staffeln von The Mandalorian ebenso wie Loki Staffel 1, WandaVision, Andor und Moon Knight.

Anzeige

Aufgrund der großen Nachfrage sind aber nicht mehr alle der Serien regulär verfügbar oder werden nur noch von Scalpern zu absurden Preisen angeboten. Es lohnt sich also durchaus, bei Interesse schnell zuzugreifen.

Auf Amazon könnt ihr momentan noch die folgenden Disney+-4K-Steelbooks zu den ursprünglich angepeilten Preisen erstehen:

Loki Staffel 1 für 57,99 Euro (bei Amazon ansehen)

für 57,99 Euro (bei Amazon ansehen) Andor Staffel 1 für 59,99 Euro (bei Amazon ansehen)

für 59,99 Euro (bei Amazon ansehen) Moon Knight Staffel 1 für 59,99 Euro (bei Amazon ansehen)

für 59,99 Euro (bei Amazon ansehen) The Falcon and the Winter Soldier Staffel 1 für 57,76 Euro (bei Amazon ansehen)

Physische Medien sind ganz besonders im Streaming-Zeitalter eine gute Idee – denn so seid ihr nicht so abhängig von Anbietern wie Netflix, Disney+ oder Amazon, die oftmals nicht in eurem Interesse handeln:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.