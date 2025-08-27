Tom Cruise ist nur ein Künstlername: So heißen diese 14 Stars in Wirklichkeit

Das sind die echten Namen der größten Hollywood-Stars.
Ihre Namen prangen von Plakaten, Kinopostern und sind weltweit bekannt. Selbst wenn man sich nicht für Filme und Serien interessiert, hat man schon mal von Tom Cruise, Vin Diesel, Charlie Sheen oder Jamie Foxx gehört.
In dieser Bilderstrecke verraten wir deshalb, wie die Menschen hinter den großen Hollywood-Namen wirklich heißen. Los gehts mit...
Tom Cruise
Der Mission-Impossible-Star heißt mit bürgerlichen Namen Thomas Cruise Mapother IV. Er hat seinen Namen also einfach abgekürzt.
Helen Mirren
Die Schauspielerin gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Filmindustrie. Ihr echter Name lautet allerdings Helen Lydia Mironoff.
Charlie Sheen
Heute kennt man den exzentrischen Schauspieler vor allem für die erfolgreiche Sitcom Two and a Half Men. In der Serie heißt er zwar auch Charlie, sein echter Name lautet allerdings Carlos Irwin Estévez.
Ben Kingsley
1982 gewann der Schauspieler für seine Rolle als Mahatma Gandhi den Oscar. Ben Kingsley ist allerdings ein Künstlername. In Wahrheit heißt er Krishna Pandit Bhanji.
Vin Diesel
Als Dominic Toretto lieben ihn Action- und Autofans. Gebürtig heißt Action-Star Vin Diesel allerdings Mark Vincent Sinclair.
Meg Ryan
In den 90er-Jahren zählte Meg Ryan zu den bekanntesten Namen in Hollywood. Dabei lautet ihr echter Name Margaret Mary Emily Anne Hyra.
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe ist eine echte Film-Legende. Bürgerlich hieß die Schauspielerin aus „Das verflixte 7. Jahr“ dagegen Norma Jeane Mortenson.
Joaquin Phoenix
In seiner Rolle als Joker gewann Joaquin Phoenix den Oscar. Sein echter Name lautet allerdings Joaquin Rafael Bottom.
Jennifer Aniston
Dank des Megaerfolgs von Friends kennt so ziemlich jeder ihren Namen: Jennifer Aniston. Geboren wurde die Schauspielerin jedoch als Jennifer Linn Anastassakis.
Kirk Douglas
Kirk Douglas war seinerzeit einer der größten Hollywood-Stars. 1916 kam er allerdings als Issur Danielowitsch auf die Welt.
Reese Witherspoon
Schauspielerin Reese Witherspoon ist nicht nur Oscar-Preisträgerin, sondern hat sich auch dazu entschieden, nur einen Teil ihres Namens öffentlich zu tragen. Ihr ganzer Name lautet nämlich Laura Jeanne Reese Witherspoon.
Jamie Foxx
Der Nachname von Jamie Foxx klingt bereits verdächtig nach Künstlername. Tatsächlich ist aber der gesamte Name fiktiv. Der Schauspieler heißt in Wirklichkeit Eric Marlon Bishop.
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg war ihr echter Name zu langweilig, deshalb wählte sie diesen. Geboren wurde sie aber als Caryn Elaine Johnson.