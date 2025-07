Tomorrowland heute – Übertragung im Live-Stream: Hier könnt ihr das Festival schauen

Auch 2025 feiern Fans elektronischer Musik wieder beim Tomorrowland-Festival. An diesem Wochenende können EDM-Fans noch einmal im belgischen Boom tanzen. Zu Hause könnt ihr bei Tomorrowland im Live-Stream ebenfalls dabei sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Los geht es mit der Übertragung heute um 16:45 Uhr mit der Performance von Adromedik. Das Live-Stream-Programm von heute, Samstag und Sonntag im Überblick:

Die Headliner an diesem Wochenende sind Armin Van Buuren (heute ab 22:50 Uhr), Dimitri Vegas & Like Mike (Samstag ab 22:35 Uhr) und Martin Garrix (Sonntag ab 22:55 Uhr).

Anzeige

Brand bei Tomorrowland: Was ist mit der Mainstage?

2 Tage vor Festival-Beginn gab es für alle Musikbegeisterten einen Rückschlag. Ein Brand zerstörte große Teile der Hauptbühne. Die Mainstage wird in dem Zustand nicht für das Festival genutzt werden können. Es gab laut Veranstalter keine Verletzten (Quelle: Social-Media-Kanäle des Festivals). Metallica retteten das Festival und stellten für das erste Wochenende ihre Bühne zur Verfügung. Die Hauptbühne bleibt so auch am zweiten Festival-Weekend im Einsatz.

Auch in diesem Jahr steigt das Festival wieder an zwei Wochenenden. Das sind die Termine:

Freitag, 18. Juli bis Sonntag, 20. Juli

Freitag, 25. Juli bis Sonntag, 27. Juli

Anzeige

Übertragung im Live-Stream

Es wird von beiden Festival-Wochenenden ein umfangreiches Live-Stream-Programm geben. Am ersten Wochenende kann man unter anderem die Sets von Martin Garrix, Eric Prydz, Armin van Buuren und Sara Landry hören. Die Live-Stream-Übertragung gibt es auf der offiziellen Festival-Webseite. Dort findet ihr auch die Apps, falls ihr die Musik-Acts auf dem Smartphone anhören wollt.

Beachtet aber, dass die Zeiten vor dem Brand bekanntgegeben wurden. Rechnet also mit Änderungen.

Tickets für Tomorrowland 2025? So sieht es aus

Wie bereits aus den Vorjahren gewohnt, sind die Festival-Tickets seit langem ausverkauft. Es bringt also wenig, sich noch spontan auf den Weg nach Belgien zu begeben. Jeweils 200.000 Tickets wurden in weniger als 20 Minuten nach den beiden Vorverkaufsstarts im Januar und Februar verkauft (Quelle: DJ Mag).

Rund 400.000 Fans der elektronischen Musik werden auch in diesem Jahr wieder in Belgien erwartet. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Tomorrowland-Festival auch 2025 wieder an zwei Wochenenden ausgetragen.

Anzeige

Es gibt wieder verschiedene Ticket-Optionen. So sehen die Kosten das Tomorrowland 2025 aus:

Tageskarte: 129 Euro bis 374 Euro

bis „Full Madness Pass“ (Eintritt für ein Wochenende): 381 Euro (304 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

(304 Euro im „Worldwide Pre-Sale“) Full Madness Comfort Pass (Eintritt für ein Wochenende): 640 Euro (530 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Im Gegensatz zum „Full Madness Pass“ bietet der „Comfort Pass“ zusätzlich noch den Eintritt zu allen VIP-Areas. Die Eintrittspreise beinhalten keinen Camping-Platz in der Dreamville. Dafür muss das Dreamville-Package gebucht werden. Die verschiedenen Optionen könnt ihr hier einsehen.

Daneben gab es noch mit den Optionen „Magical Friday“, „Incredible Saturday“ und „Glorious Sunday“ Tagestickets für einen Festival-Tag. Das waren die Kosten 2024:

Day Pass: 139 Euro (129 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Pleasure Day Pass: 202 Euro (177 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Comfort Day Pass: 245 Euro (232 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Anzeige

Der „Pleasure Day Pass“ bietet Zugang zu allen Comfort-Areas (außer an der Mainstage), der Comfort-Day-Pass beinhaltet auch den Zugang zur Comfort-Area an der Mainstage.

Hinweis: Kauft keine angeblichen Tomorrowland-Tickets auf anderen, unbekannten Plattformen oder über Facebook. Es tummeln sich in den sozialen Kanälen des Festivals angebliche Verkäufer, die Tickets anbieten. Hierbei ist aber in der Regel von einem Betrugsversuch auszugehen.

Tomorrowland 2025 Line-Up: Wer ist dabei?

Noch vor dem weltweiten Verkaufsstart wurde das Line-Up bekanntgegeben. Mit einer guten Lupe oder Zoom-Funktion könnt ihr hier alle bestätigten Acts sehen:

Zu den Highlights gehören Dimitri Vegas & Like Mike, Anyma, Armin van Buuren, Boris Brejcha und Martin Garrix. Eine Liste mit allen Künstlern gibt es auch im Webangebot des Festivals (hier ansehen).

Anzeige

„Orbyz“: Das Motto 2025

In diesem Jahr läuft das Festival unter dem Motto „Orbyz“. Es wird auch dieses Mal auf eine einzigartige Kulisse gelegt, wobei 2025 eine Eiswelt gezaubert wird. Der Teaser zeigt, wie es im Sommer in Boom aussehen könnte:

Ganze 16 Bühnen warten auf die über 400.000 EDM-Anhänger.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.