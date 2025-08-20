„Toooor in Hamburg!“ – aber nicht mehr bei Sky: Wo die Konferenz jetzt läuft

Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga steht an. Ein Highlight an jedem Spieltag ist die Live-Konferenz am Samstag. Ab der Spielzeit 2025/26 müssen sich Fußball-Fans dabei jedoch umgewöhnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bundesliga: Wer zeigt die Live-Konferenz am Samstag?

Die klassische Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) ist ab der Saison 2025/26 bei Sky nicht mehr verfügbar. Diese Rechte liegen nun bei DAZN. Die bewährte Konferenzschaltung mit Schalten zwischen allen gleichzeitig laufenden Spielen kann man dort also live verfolgen. Wer das typische Bundesliga-Erlebnis mit Rufen wie „Toooor in Hamburg!“ aus dem Hintergrund erleben möchte, benötigt mindestens das DAZN-Super-Sport-Paket (hier ansehen). In der Konferenz zeigt DAZN pro Samstag vier bis fünf Spiele parallel. Los geht die Übertragung um 14:30 Uhr, der Anstoß erfolgt in allen Stadien um 15:30 Uhr.

Die Sonntagsspiele von DAZN sind dort aber nicht enthalten. Dafür braucht man die Unlimited-Option. Sky zeigt dagegen weiterhin alle Einzelspiele am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) – jedoch nicht im Konferenzformat. Bundesliga-Optionen bei Sky ansehen.

Übertragungsform Anbieter Details Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) DAZN Die klassische Konferenzschaltung mit allen Spielen gleichzeitig. Samstags-Einzelspiele (ab 15:30) Sky Alle Spiele einzeln live, plus My Matchday-Features.

Anzeige

Sky „My Matchday“: Die interaktive Alternative zur Konferenz

Da Sky die Konferenzrechte verloren hat, bietet der Sender ab der Saison 2025/26 das neue Streaming-Feature „My Matchday“ (manchmal kurz auch „Sky Matchday“ genannt). Damit bleibt Sky wettbewerbsfähig und bietet den Fans eine Alternative am Bundesliga-Samstag. Dafür benötigt man das Bundesliga-Paket bei Sky (hier ansehen). In der Bundesliga-Option beim Streaming-Dienst WOW gibt es das Feature nicht. Wie funktioniert das?

Sky-Kunden können mit „Matchday“ alle um 15:30 Uhr laufenden Spiele gleichzeitig im Split-Screen ansehen.

ansehen. Dabei kann man ein Spiel in Großansicht verfolgen und die weiteren Parallelübertragungen in kleinen Kacheln anzeigen lassen.

verfolgen und die weiteren Parallelübertragungen in kleinen Kacheln anzeigen lassen. Auf linearen Sky-Kanälen hört man dabei den Kommentar zum Topspiel. Über Sky Q (internetfähig) oder Sky Stream kann man aber die Tonspur ändern, einzelne Spiele im Vollbild zeigen oder zurück zur Multiview wechseln.

Weiterhin bietet Sky den Match-Alarm. Damit verpasst man kein Tor und keine wichtige Szene mehr. Hinweise zu interessanten Ereignissen auf anderen Spielfeldern erscheinen dann auf dem Bildschirm. Mit einem Knopfdruck kann man eine Highlight-Wiederholung abspielen oder direkt zum anderen Stadion wechseln. Auch diese Funktion ist exklusiv über Sky Stream oder internetfähigen Sky Q Receiver verfügbar.

Direkt nach dem Abpfiff könnt ihr bei Sky alle Bundesligaspiele in voller Länge per Re-Live abrufen. Das geht sogar bei den Sonntagsspielen, die ursprünglich nur bei DAZN liefen. Zusätzlich gibt es samstags auch die Highlight-Show „Alle Spiele, alle Tore“, die die wichtigsten Szenen aller Spiele zusammenfasst.

Anzeige

My Matchday“ ist für alle Sky-Kunden mit dem Sky Fußball-Bundesliga-Paket inklusive. Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Für Multiview und Match-Alarm braucht man entweder die Sky Stream Box oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver. Diese Features funktionieren nicht über Sky+ oder CI+-Karten.