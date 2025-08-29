Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Top 16 berühmte Disney-Paare: Diese Figuren passen perfekt zusammen

Top 16 berühmte Disney-Paare: Diese Figuren passen perfekt zusammen

Janine Karrasch,
4 min Lesezeit
Herkules und Meg aus „Herkules“ liegen sich in den Armen.
© IMAGO / Everett Collection
Wir alle lieben sie: Disney-Paare zeigen uns, dass die besten Geschichten oft mit einem Lächeln beginnen und in einem gemeinsamen Happy End enden. Dazu gehören nicht nur die naheliegenden Figuren aus den Märchenverfilmungen, sondern auch einige, auf die ihr vielleicht nicht sofort kommen würdet. Ob ihr alle Pärchen aus unserer Liste schon kennt?

1. Mickey und Minnie

Disney Mickey Mouse Fakt
© IMAGO / Cinema Publishers Collection
Mickey und Minnie Maus sind das ikonische Disney-Paar, das seit über 90 Jahren zusammen ist. Ihre Beziehung vereint Humor, Abenteuer und eine starke emotionale Bindung, die Generationen inspiriert.

2. Aladdin und Jasmin

Aladdin Jasmin Kinderbuch Kindernamen
© IMAGO / EntertainmentPictures
Aladdin ist ein mutiger Straßenjunge aus Agrabah, der sich in die unabhängige Prinzessin Jasmin verliebt. Jasmin sehnt sich nach Freiheit und einem Leben außerhalb des Palastes. Gemeinsam erleben sie aufregende Abenteuer und kämpfen gegen den bösen Dschafar. Das verbindet!

3. Arielle und Prinz Eric

Arielle und Prinz Eric
© IMAGO / Everett Collection
Arielle und Prinz Eric verlieben sich, als sie sich zum ersten Mal begegnen. Ihre gemeinsame Neugier und der Wunsch nach Freiheit verbinden sie. Arielle zeigt Eric die Wunder des Meeres, während er ihr von seiner Welt erzählt.

4. Pocahontas und John Smith

© IMAGO / Everett Collection
Die Beziehung zwischen Pocahontas und John Smith ist eine Mischung aus Mythos und Realität. In Wirklichkeit war ihre Begegnung von kultureller Neugier und gegenseitigem Respekt geprägt, aber keine romantische Liebesgeschichte. Pocahontas, als junge Friedensvermittlerin, und Smith, als Entdecker, formen im Disney-Film eine komplexe Verbindung zwischen zwei Welten.

5. Tarzan und Jane

Tarzan und Jane
© IMAGO / Everett Collection
Die Tochter eines britischen Wissenschaftlers und der von der Gorilla-Dame Kala adoptierte Tarzan lernen sich im Dschungel Afrikas kennen und – nach anfänglicher Skepsis – lieben. Ihre Zuneigung blüht durch Abenteuer, Vertrauen und das Überwinden kultureller Unterschiede auf, was ihre Bindung stärkt.

6. Rapunzel und Flynn Rider

Rapunzel
© IMAGO / Everett Collection
Für den charmanten Dieb Flynn lässt die Prinzessin Rapunzel, die in einem Turm gefangen ist, doch gern ihr magisches Haar herunter. Ihre Abenteuer führen sie dazu, einander zu vertrauen und ihre Vergangenheit zu teilen. Rapunzel zeigt Stärke und Unabhängigkeit, während Flynn sich von seinem kriminellen Leben abwendet.

7. Belle und das Biest

Belle und das Biest
© IMAGO / Allstar
Märchen schreibt die Zeit: Belle, die sich freiwillig in das Schloss des Biests begibt, um ihren Vater zu retten, zeigt von Anfang an Stärke. Sie gibt dem Biest Widerworte – ihre Gefühle resultieren nicht wie oft vorgeworfen aus einem Stockholm-Syndrom, sondern aus einer echten emotionalen Verbindung, die sich entwickelt, als das Biest seine verletzliche Seite zeigt.

8. Cinderella und Prinz Charming

Cinderella und Prince Charming
© IMAGO / Everett Collection
Die Liebesgeschichte zwischen Cinderella und Prinz Charming beginnt mit einem magischen Ball, wo sie sich verlieben. Trotz der Hindernisse, die Cinderellas Stiefmutter und ihre Schwestern darstellen, führt die Suche nach dem verlorenen Schuh zur Wiedervereinigung. Ihre Liebe triumphiert über alle Widrigkeiten.

9. Simba und Nala

#3 Nala - "Das Geschenk"
© IMAGO / Mary Evans
From Friends to lovers: Simba und Nala sind in ihrer Kindheit beste Freude. Nach Jahren der Trennung treffen sie sich wieder, und ihre Verbindung vertieft sich schnell. Gemeinsam überwinden sie Herausforderungen und erkennen ihre wahre Liebe, die letztendlich zur Wiederherstellung des Königreichs führt.

10. Anna und Kristoff

Anna und Kristoff
© IMAGO / Cinema Publishers Collection
Anna und Kristoff lernen sich während ihrer Suche nach Elsa kennen. Der Eislieferant begleitet Anna zum Nordberg. Während ihrer Reise entwickelt sich zwischen ihnen eine enge Verbindung. Mit Unterstützung von Olaf, der enthüllt, dass sich Kristoff in Anna verliebt hat, finden die beiden zueinander.

11. Susi und Strolch

Susi und Strolch
© IMAGO / United Archives
Kann die Beziehung zwischen einem Straßenköter-Mischling und einem verwöhnten American Cocker Spaniel halten? Ja! Der abenteuerlustige Streuner Strolch und die wohlerzogene Susi zeigen uns, dass sich Gegensätze anziehen und dass wahre Liebe über soziale Unterschiede hinausgeht.

12. Donald und Daisy

Donald und Daisy Duck
© IMAGO / United Archives
In jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. So auch bei Donald und Daisy. Trotz seiner Eifersucht und ihrer gelegentlichen Streitereien ist Donald stets für Daisy da. Daisy schätzt Donalds gutes Herz – auch wenn sie manchmal ein wenig mit Gustav Gans flirtet.

13. Herkules und Megara

Hercules
© IMAGO / EntertainmentPictures
Einem starken, muskulösen Mann wie Herkules kann kaum jemand widerstehen, und das gilt besonders für Megara. Ihre Beziehung beginnt mit Misstrauen, entwickelt sich jedoch durch gemeinsame Abenteuer und Herausforderungen zu einer tiefen Liebe, die auf Vertrauen und Opferbereitschaft basiert.

14. Carl und Ellie

Carl und Ellie liegen auf Picknick-Decke und schauen in die Wolken.
© IMAGO / Everett Collection
Wir alle erinnern uns schmerzlich an die Sequenz in „Oben“, in der gänzlich ohne Worte die berührende und tragische Liebesgeschichte von Ellie und Carl erzählt wird. Der Abenteuerfilm beweist, dass wahre Liebe noch lange über den Tod hinaus wirken kann.

15. Wall-E und Eve

Roboter Wall-E und Eve fahren durch eine Skyline mit Neonlichtern.
© IMAGO / Cinema Publishers Collection
Auch Roboter haben Herzen, die sie an andere verlieren können! Wall-E und Eve gehen miteinander durch Dick und Dünn. Sie beweisen, dass sich nicht nur Menschen Hals über Kopf verlieben können.

16. Pacha und Chicha

Pacha und Chicha schauen einander an.
© IMAGO / Allstar
Obwohl sie nur Nebencharaktere in „Ein Königreich für ein Lama“ sind, bleiben Pacha und die schwangere Chicha durch ihre enge Verbindung in Erinnerung. Im Film werden sie in die Intrigen rund um den in ein Lama verwandelten König hineingezogen, lassen sich aber nicht so leicht unterkriegen.

