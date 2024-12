Trauriger Abgesang: Kritiker zerreißen neuen Marvel-Film – Fans halten dagegen

Mit Kraven the Hunter ist der letzte große Marvel-Film von Sony in den Kinos gestartet. Die Reviews der internationalen Presse sind allerdings vernichtend. Das Publikum hat indessen viel Spaß mit der Comic-Verfilmung. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Die Presse hasst Kraven the Hunter regelrecht

Eigentlich sollte Kraven the Hunter bereits letztes Jahr im Kino starten, dann wurde der Marvel-Film aber auf den letzten Drücker von Sony verschoben – kein gutes Vorzeichen.

Nun ist der animalische Streifen da und erhält von der internationalen Presse eine saftige Quittung: Lediglich 14 Prozent aller Reviews sind positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Der Filmkritiker Richard Roeper von der Chicago Sun-Times bezeichnet Kraven the Hunter zum Beispiel als „einen halbgaren Haufen dampfender Mittelmäßigkeit“.

Das Publikum hingegen sieht das anders: Beim User-Rating schneidet der Marvel-Film deutlich besser ab. So sind aktuell 71 Prozent aller Zuschauer zufrieden mit Kraven the Hunter. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich dieser Wert in den kommenden Wochen und Monaten verändert, denn schließlich läuft der Film erst seit dem 12. Dezember im Kino.

Sonys Spider-Man-Universum ist gescheitert

Ungeachtet der Kritiken wird Kraven the Hunter vermutlich ein kommerzieller Flop. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der neue Marvel-Film übers Startwochenende nur maximal 15 Millionen US-Dollar in den USA einspielen wird. Ein katastrophales Ergebnis für den 110 Millionen US-Dollar teuren Action-Film. Kein Wunder also, dass Sony das hauseigene Spider-Man-Universum bereits für tot erklärt hat.

Kraven the Hunter wird also keine Fortsetzung erhalten – das steht bereits fest. Ebenso wenig wie Morbius oder Madame Web, die ja ebenfalls brutal gefloppt sind. Die drei Venom-Filme waren zwar Box-Office-Hits, aber auch hier ist ein Abwärtstrend klar erkennbar. Stattdessen will sich Sony jetzt voll und ganz auf Spider-Man 4 mit Tom Holland konzentrieren, der in Zusammenarbeit mit Disney und dem MCU entsteht.

