Trauriger Anlass: ARD und ZDF ändern kurzfristig das Programm

Ein tragischer Todesfall sorgt für eine spontane Programmänderung bei ARD und ZDF.

Am 28. Juli 2025 ist die Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Um der einstigen Spitzensportlerin zu gedenken, passen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ihr heutiges Abendprogramm an.

Das ändert sich heute bei ARD und ZDF

Anstatt dem auslandsjournal läuft heute um 22:15 Uhr ein Porträt der verstorbenen Sportlerin im ZDF. Das auslandsjorunal erscheint dafür um 22:30 Uhr. Im Anschluss läuft alles nach Programmplanung.

In einer offiziellen Pressemitteilung vom ZDF heißt es:

Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unserer Kollegin Laura Dahlmeier erfahren. Sie gehörte seit bald sechs Jahren als Fachexpertin zu unserer ZDF-Familie. Ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Leidenschaft für den Sport haben unsere Berichterstattung bereichert und sie zu einer hochgeschätzten Stimme im ZDF gemacht. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. Laura hat viele Menschen inspiriert. Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten.

Die ARD zeigt indessen um 22:50 Uhr einen Film, der den Titel „Zum Tode von Laura Dahlmeier“ trägt. Der ursprünglich für diesen Slot geplante Dokumentarfilm „The Bibi Files – Die Akte Netanjahu“ entfällt vorerst.

Wer war Laura Dahlmeier?

Laura Dahlmeier war eine deutsche Biathletin, die unter anderem sieben Goldmedaillen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften gewann. Neben ihrer sportlichen Karriere als Biathletin war Dahlmeier auch leidenschaftliche Bergläuferin und Bergsteigerin. Ein Umstand, der ihr zum Verhängnis wurde.

Beim Abstieg vom Gipfel des Laila Peak wurde Dahlmeier von einem Steinschlag getroffen und verstarb daraufhin. Ihr Leichnam wird in einer Höhe von rund 5.700 Metern zurückbleiben, da eine Bergung zu gefährlich ist. Dahlmeier hatte noch zu Lebzeiten veranlasst, dass in so einem tragischen Fall entsprechend gehandelt wird (Quelle: zdfheute).