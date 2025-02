Trevor in GTA 6: Dieser Plan würde vielen Fans gegen den Strich gehen

Werden die Helden aus GTA 5 auch im Nachfolger eine Rolle spielen? Der Sprecher von Trevor hat schon eine genaue Vorstellung davon, was in Grand Theft Auto 6 passieren soll.

Wird Trevor in GTA 6 vorkommen – nur um zu sterben

Nach mehr als 10 Jahren GTA 5 (und vor allem GTA Online) bekommen Fans in Grand Theft Auto 6 endlich wieder neue Helden – Lucia und Jason. Das bedeutet aber nicht, dass Michael, Franklin und Trevor im neuen Open-World-Game nicht auch einen Gastauftritt haben können. Schauspieler Steve Ogg hat dafür schon eine Idee.

Im Interview mit ScreenRant erklärt die Stimme und das Gesicht von Trevor, dass er seinen Charakter gerne direkt zum Start von GTA 6 sterben sehen würde:

Es wäre lustig, wenn Trevor auftauchen würde, nur um am Anfang getötet zu werden. Ich denke, das wäre cool. Das wäre auch ein Augenzwinkern an die Fans ... so wie „Hey, danke. Gebt den Staffelstab weiter, schlagt Trevor den Schädel ein und setzt dem ganzen ein Ende, damit eine neue Generation übernehmen kann.“ Steve Ogg

Eine solche Staffelübergabe wäre für Rockstar Games nichts Neues. Immerhin hat Trevor selbst in seiner ersten Szene in GTA 5 Jonny Klebitz auf genau diese Art und Weise über den Jordan geschickt. Klebitz war zuvor der Protagonist von GTA 4: The Lost and Damned.

Tod von Trevor in GTA 6: Was sagen die Fans?

Eine Frage bleibt: Würde den Fans ein solches Ende für Trevor überhaupt gefallen? Bereits Jonny Klebitz Tod kam nicht bei allen Fans gut an. Auf Reddit schreiben Nutzer, dass sie enttäuscht waren, einen beliebten Charakter auf diese Art und Weise abtreten zu sehen. Andere mochten die Szenen, weil sie zeigt, wie unberechenbar der GTA-5-Protagonist ist (Quelle: Reddit). Der Tod von Trevor, einer noch wesentlich beliebteren Figur, würde einige Fans sicherlich auf die Barrikaden treiben.

Gleichzeitig gibt es auf Reddit inzwischen auch Reaktionen auf Oggs Interview. Einige Fans wollen nicht, dass Rockstar den gleichen Trick ein zweites Mal wiederholt. Nutzer RogerRoger63358 schreibt dagegen, dass er nach 12 Jahren GTA 5 sowieso genug von Trevor hat und nie wieder etwas von ihm hören will (Kommentar auf Reddit ansehen). Die Spieler zweifeln auch daran, dass der Mord an Trevor zu den neuen Hauptcharakteren in GTA 6 passen würde.

Dass Steve Ogg diese Option überhaupt öffentlich vorschlägt, bedeutet ziemlich sicher, dass Trevor nicht auf diese Art und Weise den Tod finden wird. Rockstar würde einen solchen Spoiler immerhin niemals zulassen.

