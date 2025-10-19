„Tulsa King“ Staffel 3 Episode 6: Start der neuen Folge

Dwight „The General“ Manfredi kehrt zurück – härter, schlauer und mit neuen Gegnern im Nacken. Fans der Gangsterserie dürfen sich auf Nachschub freuen: Staffel 3 von „Tulsa King“ startet im September 2025. Alles zu den neuen Episoden erfahrt ihr hier.

Start von „Tulsa King“ Staffel 3 Episode 6

Am 21. September 2025 könnt ihr euch auf neue Folgen von „Tulsa King“ freuen. Zehn Episoden lang begleitet ihr Stallone als Manfredi, und zwar jede Woche. Die dritte Season folgt einem wöchentlichen Turnus. Die fünfte Episode der Staffel startet am 26. Oktober 2025 und trägt den Namen „Bubbles“. Das Finale findet ihr am 23. November. Demnach ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge Titel Starttermin 1 Blood And Bourbon 21. September 2025 2 The Fifty 28. September 2025 3 Staring Down The Barrel 5. Oktober 2025 4 The G And The OG 12. Oktober 2025 5 Art Of War 19. Oktober 2025 6 Bubbles 26. Oktober 2025 7 On The Rocks 2. November 2025 8 Nothing Is Ever Over 9. November 2025 9 Covered In Rock 16. November 2025 10 Out Of Adventure 23. November 2025

Stallone kündigt Staffel 3 an und nennt erste Details

Bereits im September 2024 ließ Sylvester Stallone auf seinem Instagram-Kanal durchblicken, dass eine dritte Staffel der erfolgreichen Serie in Arbeit ist. Wenige Monate später ist es offiziell: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, der Streamingstart steht fest. Die Ankündigung folgt auf eine starke zweite Staffel, die beim Serienauftakt weltweit 5,4 Millionen Zuschauer anlockte – ein deutliches Signal an Paramount+.

Wer ist dabei?

Neben Stallone kommen weitere bekannte Gesichter aus dem „Tulsa King“-Universum zurück. Wir haben den bisherigen Cast für euch gelistet:

Sylvester Stallone als Dwight „The General“ Manfredi

Andrea Savage als Stacey Beale

Martin Starr als Bodhi

Max Casella als Armand Truisi

Domenick Lombardozzi als Charles „Chickie“ Invernizzi

Vincent Piazza als Vince Antonacci

Jay Will als Tyson

A.C. Peterson als Pete Invernizzi

Garrett Hedlund als Mitch Keller

Dana Delany als Margaret

Chris Caldovino als Goodie Carangi

Ritchi Cister als Caolan Waltrip

Dashiell Connery als Clint

Annabella Sciorra als Joanne

Tatiana Zappardoni als Tina

Alle Staffeln von „Tulsa King“ im Stream

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um die Serie vom „Yellowstone“-Schöpfer im Stream zu sehen: